ميدو: فرق الرواتب يهدد أوضة اللبس.. والأهلي قد يفاجئ زيزو وتريزيجيه بهذا القرار

وجه أحمد حسام ميدو، عددًا من الرسائل المهمة حول أوضاع الأندية المصرية، وعلى رأسها الأهلي والزمالك، إضافة إلى ملفي الرواتب وتجديد العقود داخل الأندية.

وقال ميدو، عبر برنامجه “هنا المونديال”، إن من أهم أسس النجاح داخل أي فريق هو تحقيق توازن واضح في هيكل الرواتب، مشيرًا إلى أن الفوارق الكبيرة بين اللاعبين داخل غرفة الملابس قد تؤثر سلبًا على الاستقرار وتخلق مشكلات داخل الفريق.

وأضاف أن حسين الشحات يعد عنصرًا مهمًا للغاية داخل قائمة الأهلي، نظرًا لدوره الفني وتأثيره في المباريات.

وفيما يخص ملف الرواتب داخل الأندية، شدد ميدو على أنه حذر إدارة الزمالك من خطورة تجديد العقود بأرقام مالية كبيرة، معتبرًا أن ذلك قد يمثل خطأً كبيرًا على مستوى إدارة الموارد داخل النادي.

كما تطرق إلى رحيل وليد صلاح الدين، مؤكدًا أنه تعرض للظلم خلال توليه المسؤولية داخل الأهلي، ما أثر على تقييم تجربته.

مفاجأة زيزو

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن الأهلي قد يطلب من أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه تخفيض عقودهما بعد كأس العالم 2026، ضمن سياسة مالية تهدف لضبط الإنفاق داخل الفريق.