أكثر شراسة .. ميدو يُحذّر منتخب مصر قبل مواجهة نيوزيلندا: «الفوز مفتاح التأهل»

علق احمد حسام ميدو علي مباراة منتخب مصر القادمة في دور المجموعات بكاس العالم

وكتب ميدو من خلال حسابه الشخصي اكس : لم أكن أريد أن أقول ذلك قبل المباراة الأولى لنا في ⁧‫كأس العالم 2026‬⁩ ولكن مصر انتهت بالفعل من أسهل مباراة في المجموعة وهي مباراة ⁧‫بلچيكا‬⁩ والآن علينا مواجهة منتخبين أصعب علينا وأكثر شراسة ولاعبون أكثر وطنية من المباراة الأولى وهم ⁧‫نيوزلندا‬⁩ و ⁧‫ايران‬⁩ مفتاح تأهل ⁧‫منتخب الفراعنة‬⁩ يأتي من الفوز في مباراة ⁧‫مصر نيوزلندا‬⁩ أي نتيجة غير الفوز تصعب من مهمتنا في استكمال المشوار!!

يدخل فى الرابعة فجر غد الاثنين بتوقيت القاهرة منتخب مصر مواجهة مصيرية أمام نيوزيلندا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة بكأس العالم 2026 واضعًا نصب عينيه تحقيق أول انتصار في تاريخه بالمونديال والاقتراب خطوة كبيرة من التأهل إلى دور الـ32.

ورغم أن الكثير من الجماهير المصرية تنظر إلى نيوزيلندا باعتباره المنافس الأقل شهرة في المجموعة فإن المنتخب الملقب بالأول وايتس أثبت في الجولة الأولى أنه فريق منظم وقادر على إزعاج منافسيه بعدما فرض التعادل على إيران وقدم أداءً كشف عن امتلاكه العديد من نقاط القوة.