قطع المياه عن 8 مناطق بالقاهرة السبت لإجراء أعمال صيانة طارئة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن عدد من المناطق بحلوان والتبين، لمدة 3 ساعات.

موعد قطع المياه

وذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2026 وحتى الساعة الرابعة صباح اليوم نفسه.

سبب قطع المياه

وذلك لتنفيذ أعمال صيانة طارئة وتغيير محابس بمحطة مياه التبين.

مناطق قطع المياه



وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه تشمل: منشية جمال عبدالناصر، وعرب غنيم، وعرب راشد، والعزبة البحرية والقبلية، وشرق وغرب حلوان، وحلوان البلد، ومدينة الشمس، ومدينة الموظفين.



وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات، إلى جانب المواطنين بالمناطق المتأثرة، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.



وأكدت الشركة أنها ستدفع بسيارات مياه صالحة للشرب لتوزيعها مجانًا بالمناطق المتأثرة، مشيرة إلى أنه يمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 أو عبر خدمة واتساب مياه القاهرة على الرقم 01006665125.

