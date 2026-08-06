الأهلي في إسبانيا سيخوض عدة مباريات ودية قوية أمام فرق أوروبية

بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التوافد إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا للسفر إلى إسبانيا للدخول في معسكر الإعداد الخارجي للموسم الجديد، والذي يقام تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، في إطار التحضيرات لانطلاق المنافسات المحلية والقارية.

ومن المقرر أن يشهد المعسكر برنامجًا تدريبيًا مكثفًا يهدف إلى رفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين، إلى جانب الوقوف على جاهزية جميع العناصر قبل انطلاق الموسم، خاصة الصفقات الجديدة والعائدين من الإعارات.

ويتخلل معسكر الأهلي في إسبانيا خوض عدد من المباريات الودية القوية أمام فرق أوروبية، يأتي في مقدمتها المواجهة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني ضمن منافسات كأس خوان جامبر، في اختبار من العيار الثقيل يمنح الجهاز الفني فرصة لتقييم مستوى الفريق أمام أحد أكبر الأندية الأوروبية.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة في استغلال فترة المعسكر لتحقيق أكبر استفادة ممكنة، من خلال الوصول إلى أعلى درجات الانسجام بين اللاعبين، وتطبيق الجوانب الخططية والفنية التي يسعى المدرب المغربي إلى تنفيذها قبل ضربة بداية الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يغادر وفد الأهلي إلى إسبانيا خلال الساعات المقبلة، على أن يبدأ الفريق تدريباته فور الوصول، وفقًا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا لسلسلة المباريات الودية التي يخوضها خلال فترة المعسكر.