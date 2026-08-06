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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد حادث أتوبيس كنيسة ميت خاقان.. خروج جميع المصابين عدا حالة واحدة

حادث أتوبيس كنيسة ميت خاقان
حادث أتوبيس كنيسة ميت خاقان
ميرنا رزق

أكد القس جوارجيوس فيليبس، كاهن كاتدرائية الشهيد مارجرجس بمدينة العاشر من رمضان، خروج معظم مصابي حادث أتوبيس كنيسة ميت خاقان بمدينة شبين الكوم من مستشفى العاشر من رمضان، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، فيما لا تزال حالة واحدة تتلقى العلاج بسبب إصابتها بنزيف، بينما أسفر الحادث عن وفاة طفل يبلغ من العمر 14 عامًا.

وكان أتوبيس رحلات تابع لكنيسة ميت خاقان قد تعرض لحادث تصادم على الطريق الإقليمي في اتجاه مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، أثناء عودته من مدينة رأس سدر، عقب مشاركة مجموعة من الأطفال والشباب في مؤتمر كنسي، ما أسفر عن وفاة طفل وإصابة 13 آخرين، تراوحت أعمارهم بين 10 و17 عامًا، وتم نقلهم إلى مستشفى العاشر من رمضان لتلقي العلاج.

وانتقل محافظ الشرقية إلى المستشفى لمتابعة حالة المصابين، ووجّه بتقديم جميع أوجه الرعاية الطبية اللازمة، كما تابع نيافة الأنبا مقار، أسقف الشرقية والعاشر من رمضان، تطورات الحالة أولًا بأول، من خلال القس جوارجيوس فيليبس الذي انتقل فور وقوع الحادث إلى المستشفى للاطمئنان على المصابين ومتابعة تقديم الرعاية لهم.

وأكد القس جوارجيوس فيليبس أن جميع المصابين غادروا المستشفى بعد تحسن حالتهم الصحية، باستثناء مصاب واحد لا يزال يتلقى العلاج، داعيًا الله أن يمنحه الشفاء العاجل، وأن يعزي أسرة الطفل المتنيح ويمنحهم الصبر والسلوان.

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