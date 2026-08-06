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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البانيه يفاجئ الجميع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق

الدواجن
الدواجن
شيماء مجدي

تشهد أسعار الدواجن  اليوم الخميس  بالبورصة والأسواق انخفاضا كبيرا ، حتى هبط سعر كيلو الدواجن البيضاء عن 60 جنيهًا للكيلو ، وبالتبعية قل سعر البانية بالأسواق .


أسعار الدواجن اليوم

وعاودت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة الصعود حيث وصل سعر الكيلو ل   58 جنيها بالمزرعة بعدما وصل إلى  60 جنيها أمس ،وتصل  للمستهلك بسعر 72جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 42 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 55جنيها.

كما سجلت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  87 جنيه بعدما كان سعرها 82 جنيهات  وتصل للمستهلك 97جنيهًا.

كذلك وصل  سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 110جنيهات وتصل للمستهلك بسعر  120جنيهًا.

سعر كيلو البانيه


كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  200 لـيتراوح بين 170و 190جنيه في بعض المحلات أى انخفض مايقرب من 40 جنيهًا.

سعر الأوراك من 70لـ 90  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 70 و 80 جنيها.
سعر زوج الحمام 190 جنيهًا.

أسعار البيض


وتصل سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 85جملة لتصل للمستهلك بسعر 110جنيهًا بعدما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيها.

كما استقرت  سعر كرتونة البيض الأبيض 85 جنيهات جملة لتباع للمستهلك بنحو 105جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 100جنيها جملة وللمستهلك بنحو 110 جنيها.

من جانبه التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وعدداً من ممثلي الشركات العاملة بالقطاع وممثلي قطاعي "الأمهات" و"بداري التسمين"، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، في لقاء دوري يأتي للوقوف على مستجدات الصناعة وتوفير كافة سبل الدعم والحلول اللوجستية للنهوض بالثروة الداجنة.

وأكد وزير الزراعة أن صناعة الدواجن، تعد أحد أركان الأمن الغذائي القومي ودعامة أساسية للاقتصاد المصري، لافتا إلى التزام الدولة المصرية بتوفير كافة سبل الدعم اللوجستي والتمويلي للمربين، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة للأنشطة الداجنة، بما يضمن استدامة وتطوير هذه الصناعة الواعدة.

وأكد فاروق على أهمية الاستمرار في تحديث قواعد البيانات الرقمية والإلكترونية لصناعة الدواجن بشكل دوري، بما يضمن دقة البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية في التوقيت المناسب، مع تعظيم الاستفادة من الخبرات التكنولوجية الحديثة والمتطورة.

ووجّه وزير الزراعة خلال اللقاء العلاقات الزراعية الخارجية بالوزارة بسرعة تحريك الملفات التصديرية، بهدف فتح آفاق وأسواق جديدة بالخارج لاستيعاب الفائض عن الاستهلاك المحلي؛ وذلك عقب تحقيق طفرة إنتاجية كبرى، حيث سجل الإنتاج المحلي من الطيور نحو 1.6 مليار طائر، بنسبة نمو بلغت 14% مقارنة بالعام الماضي الذي سجل 1.4 مليار طائر، كما ارتفع إنتاج بيض المائدة ليصل إلى نحو 16.5 مليار بيضة بزيادة تجاوزت 14% عن العام السابق الذي سجل 14 مليار بيضة.

وبحث اللقاء أيضا سبل دعم المربين مالياً ولوجستياً وفنياً بالتعاون والتنسيق الشامل مع البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، لتمويل تطوير وتحديث عنابر التربية وتحويلها من النظام المفتوح إلى النظام المغلق، للحد من الهدر وتحسين معدلات الأداء والإنتاج ورفع العائد الاقتصادي ودخل المربين، وتقديم التسهيلات التمويلية الميسرة للمربين للتوسع في أنشطة المنتجين، وشراء مستلزمات الإنتاج الرئيسية من كتاكيت وأعلاف وأدوية ولقاحات بيطرية.

أسعار الدواجن اليوم أسعار الدواجن الدواجن البيضاء سعر البانية بالأسواق

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