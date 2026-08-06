حرب النفط الكبرى.. لماذا هددت إيران دول الخليج بوضع منشآت الطاقة في قلب المواجهة؟

دخلت الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما كشفت مصادر دبلوماسية وإقليمية أن طهران وجهت تحذيرات مباشرة إلى عدد من دول الخليج، مفادها أن منشآتها النفطية والبنية التحتية للطاقة قد تصبح أهدافًا عسكرية إذا شنت واشنطن هجومًا جديدًا على الأراضي الإيرانية.

ووفقًا لما أوردته وكالة رويترز نقلًا عن خمسة مصادر مطلعة، فإن الرسالة الإيرانية نُقلت عبر اتصالات أجراها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع مسؤولين في السعودية وقطر وتركيا، إلى جانب تواصل مع مسؤولين إقليميين، مؤكدًا أن أي هجوم أمريكي على إيران سيقابل برد يستهدف المصالح الأمريكية والمنشآت الحيوية للطاقة في منطقة الخليج.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد التوتر بعد تهديدات أمريكية باستهداف البنية التحتية للطاقة الإيرانية، وهو ما دفع طهران إلى توسيع دائرة الردع عبر توجيه رسائل إلى الدول الحليفة لواشنطن في المنطقة، في محاولة للضغط من أجل تجنب أي مواجهة عسكرية واسعة.

وبحسب المصادر، فإن إيران شددت على أن أي هجوم لن تقتصر تداعياته على أراضيها، بل سيمتد إلى منشآت النفط وشبكات الطاقة ووسائل النقل الحيوية في دول الخليج، وهو ما يثير مخاوف متزايدة من اضطراب إمدادات الطاقة العالمية، خاصة مع الأهمية الاستراتيجية التي تمثلها المنطقة في أسواق النفط الدولية.

في المقابل، دعت دول خليجية إلى تغليب الحلول الدبلوماسية وتجنب الانزلاق نحو مواجهة شاملة، وسط تحركات سياسية مكثفة لاحتواء الأزمة ومنع انتقالها إلى مرحلة الصدام العسكري المباشر، لما قد يترتب عليه من تداعيات اقتصادية وأمنية واسعة على المنطقة والعالم.

وتعكس الرسائل اعتماد طهران على سياسة الردع عبر التهديد باستهداف مصادر الطاقة، في وقت تشهد فيه المنطقة حالة استنفار أمني غير مسبوقة، مع ترقب لأي قرار أمريكي قد يعيد إشعال مواجهة إقليمية واسعة، ويضع أمن الملاحة وإمدادات النفط العالمية أمام اختبار بالغ الخطورة.