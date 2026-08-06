ليلة دا مية في جنوب لبنان.. غارات إسرائيلية مكثفة وأنباء عن اغتيال عناصر من فصائل لبنانية

شهد جنوب لبنان ليلة وصفت بأنها من أكثر الليالي تصعيدًا خلال الأيام الأخيرة، بعدما كثّف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على عدد من البلدات والمواقع الجنوبية، في إطار العمليات العسكرية المستمرة على الحدود اللبنانية، وسط تقارير إسرائيلية تحدثت عن استهداف واغتيال عناصر ينتمون إلى فصائل لبنانية مسلحة.

وبحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، فإن سلاح الجو نفذ سلسلة ضربات استهدفت مواقع قال إنها تُستخدم في أنشطة عسكرية وبنى تحتية تابعة لفصائل مسلحة في جنوب لبنان، مؤكدًا أن العمليات جاءت ردًا على تهديدات أمنية ورصد تحركات اعتبرها تشكل خطرًا على القوات الإسرائيلية والمستوطنات الحدودية.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الضربات أسفرت عن اغتيال عدد من عناصر الفصائل اللبنانية، دون أن تقدم تفاصيل دقيقة بشأن هوياتهم أو عدد القتلى.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر تأكيد رسمي من الجانب اللبناني أو من الفصائل المعنية بشأن تلك المزاعم، بينما تحدثت وسائل إعلام لبنانية عن غارات عنيفة استهدفت عدة مناطق، تسببت في أضرار مادية، مع ورود معلومات أولية عن وقوع إصابات.

ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ أشهر، حيث تتبادل إسرائيل والفصائل اللبنانية الضربات بصورة شبه يومية، وسط تحذيرات دولية من اتساع رقعة المواجهة وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع.

من جانبها، دعت الأمم المتحدة وعدد من الأطراف الدولية مرارًا إلى ضبط النفس والالتزام بوقف التصعيد، محذرة من أن استمرار العمليات العسكرية يفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة، ويزيد من مخاطر انزلاق الحدود إلى مواجهة شاملة.

وتبقى حصيلة الضحايا والخسائر الميدانية عرضة للتحديث مع استمرار تدفق المعلومات من مصادر رسمية، في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي عملياته، بينما تترقب الأوساط الإقليمية والدولية تطورات الساعات المقبلة، في ظل المخاوف من اتساع دائرة التصعيد بين الجانبين.