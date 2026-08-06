مصطفى حجاج يعود بـ ألبوم قاعد على نار.. ويكشف لـ صدى البلد تفاصيله

يستعد الفنان مصطفى حجاج للعودة إلى الساحة الغنائية بألبومه الجديد "قاعد علي نار "، الذي يضم 8 أغنيات متنوعة، في خطوة يراهن من خلالها على استعادة التواصل مع جمهوره بعد فترة غياب. وفي حواره مع صدى البلد، تحدث مصطفى حجاج عن تفاصيل الألبوم، وأسباب ابتعاده، وطقوسه قبل الحفلات، ورحلته في إنقاص الوزن، إلى جانب استرجاعه لبداياته الفنية، وكان لصدى البلد حوار معه.

حدثنا عن ألبومك الجديد "قاعد على نار".. وماذا يميزه؟

ــ ألبومي الجديد اسمه "قاعد على نار"، ويضم 8 أغنيات متنوعة، وأولى الأغنيات سيتم طرحها يوم الأربعاء المقبل، على أن تُطرح باقي الأغنيات تباعًا خلال الفترة المقبلة.

حرصت أن يكون الألبوم مختلفًا ويضم ألوانًا موسيقية متنوعة بين الرومانسي والدرامي والأغاني الصيفية والإيقاعات المبهجة، لأنني أحب دائمًا أن أقدم لجمهوري كل جديد وأفاجئهم بأعمال متنوعة.

ما سبب غيابك عن الساحة الغنائية خلال الفترة الماضية؟

مررت بظروف شخصية ونفسية خلال الفترة الماضية، وكانت سببًا في ابتعادي، لكنني الآن أصبحت جاهزًا للعودة بكل قوة، وأراهن على هذا الألبوم ليكون بداية مرحلة جديدة واستعادة التواصل مع جمهوري.

ما هي طقوسك قبل الصعود إلى المسرح؟

قبل أي حفل أحرص على قراءة القرآن وذكر الله والدعاء بأن يوفقني، وأن يخرج الحفل بالشكل الذي يليق بالجمهور، وأسعد جدًا عندما أرى الناس تستمتع بالأغاني وتتفاعل معها.

حدثنا عن رحلتك في إنقاص الوزن

ــ الحمد لله، نجحت في خسارة جزء كبير من وزني، وما زلت مستمرًا في ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي، وأتمنى الوصول إلى أفضل نتيجة خلال الفترة المقبلة.

كيف تتذكر بداياتك الفنية؟

ــ بدايتي لم تكن سهلة على الإطلاق، فقد عانيت كثيرًا منذ طفولتي، وكنت أحيي حفلات الأفراح وأنا صغير، وواجهت العديد من الصعوبات حتى وصلت إلى ما أنا عليه اليوم، لكنني ما زلت أسعى لتقديم أعمال تليق بجمهوري وتحقيق المزيد من النجاح.