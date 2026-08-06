قدمت الشيف شيريهان حافظ، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل كفتة الحاتى خطوة بخطوة.

طريقة عمل كفتة الحاتي مثل المطاعم..

وطعم الشوي الخطير

المكونات

500 جم لحم مفروم (يفضل بنسبة دهون 15–20%)

بصلة كبيرة مبشورة ومصفاة جيدًا من الماء

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

1 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ملعقة كسبرة ناشفة

½ ملعقة صغيرة بهارات لحمة

½ملعقة السبع بهارات

رشة صغيرة جوزة الطيب (اختياري)

الطريقة لعمل كفتة الحاتى..

اعصر البصلة المبشورة جيدًا حتى لا تجعل الكفتة تتفكك.

اخلط اللحم مع البصلة والبقدونس والتوابل.

اعجن الخليط 5 دقائق حتى يتماسك.

غطِّه واتركه في الثلاجة 30–60 دقيقة.

شكّل الكفتة على أسياخ أو على هيئة أصابع طويلة.

اشوِها على شواية أو في الفرن تحت الشواية الساخنة مع التقليب حتى تنضج وتتحمر.

سر طعم الحاتي

استخدام لحم به نسبة دهون مناسبة.

تصفية ماء البصل جيدًا.

إضافة قطعة فحم مشتعلة في طبق صغير داخل الوعاء مع نقطة سمن وتغطية الكفتة 5 دقائق قبل الشوي لإعطاء نكهة الشواء.

تُقدَّم مع الخبز البلدي، الطحينة، والسلطة الخضراء.