ركض خلفه بسرعة.. ترامب ينقذ طفلًا قبل السقوط من على المنصة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يُظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يهرع نحو طفل اقترب من حافة إحدى المنصات خلال فعالية جماهيرية، قبل أن يتمكن من الإمساك به وإبعاده عن حافة السقوط في اللحظات الأخيرة.

ووفقًا لما يظهر في الفيديو المتداول، لاحظ ترامب تحرك الطفل باتجاه حافة المنصة، فسارع إلى اللحاق به والإمساك به قبل أن يفقد توازنه، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا بين الحضور الذين بادروا بالتصفيق، فيما بدت علامات الارتياح على الموجودين بعد انتهاء الموقف بسلام.

وأثار المقطع انتشارًا كبيرًا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، حيث تناقله آلاف المستخدمين وأشاد كثيرون بسرعة تصرف الرئيس الأمريكي، معتبرين أن رد فعله حال دون تعرض الطفل لأي مكروه. كما أعادت عدة صفحات إخبارية وحسابات على منصات التواصل نشر الفيديو، الذي حصد نسب مشاهدة مرتفعة خلال وقت قصير.

وفي المقابل، لم يصدر حتى الآن بيان رسمي من فريق ترامب أو الجهة المنظمة للفعالية يتناول تفاصيل الواقعة، كما لم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من جميع الملابسات المحيطة بالمشهد أو توقيت تصويره، الأمر الذي يجعل الفيديو المتداول المصدر الأساسي للمعلومات المتاحة حتى الآن.

ويأتي انتشار هذا المقطع في وقت تحظى فيه تحركات ترامب باهتمام إعلامي واسع، إذ تلقى اللقطات التي يظهر فيها خلال الفعاليات الجماهيرية تفاعلًا كبيرًا، سواء من مؤيديه أو منتقديه.

وبينما يستمر تداول الفيديو على نطاق واسع، تبقى تفاصيل الواقعة مستندة إلى ما يظهر في المقطع المتداول، في انتظار أي توضيحات أو بيانات رسمية قد تصدر لاحقًا لتأكيد ملابساته.