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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس ..متى يعود الطلاب للفصول؟

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 للمدارس ، خبر يبحث عنه الطلاب وأولياء الأمور على مختلف محركات البحث على الانترنت

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في مصر .. حسمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها  ، نافية وجود أي نية لتغييره أو تعديله أو تأجيله .

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موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس الحكومية

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة والمتفوقين واليابانية بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسمياً ،  سيكون يوم السبت الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت .

الدراسة في المدارس

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس الدولية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 للمدارس الدولية يختلف عن موعد المدارس الحكومية ، مشددة على بداية الدراسة في المدارس الدولية يوم ٦ سبتمبر ٢٠٢٦.


 

الدراسة في المدارس

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يوم السبت الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ ليكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ، أكدت الوزارة استمرار العام الدراسي الجديد 2027 حتى حتى الخميس ٢٤ يونيو ٢٠٢٧، بإجمالي ٣٩ أسبوعًا دراسيًا

خريطة العام الدراسي الجديد 2027

 

  •  يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول ٩٣ يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني ٩٠ يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى ١٨٣ يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.
  •  تبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت ٢٣ يناير ٢٠٢٧، وحتى الخميس ٤ فبراير ٢٠٢٧.
  •  يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.
     
  •  تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من ٩ يناير ٢٠٢٧ وحتى ١٤ يناير ٢٠٢٧، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من ١٦ يناير ٢٠٢٧ وحتى ٢١ يناير ٢٠٢٧.
  •  يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٧، ويستمر حتى الخميس ٢٤ يونيو ٢٠٢٧، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من ٢٢ مايو ٢٠٢٧ وحتى ٢٧ مايو ٢٠٢٧، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من ٢٩ مايو ٢٠٢٧ وحتى ٣ يونيو ٢٠٢٧.
  •  تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من ٢٩ مايو ٢٠٢٧ وحتى ١٠ يونيو ٢٠٢٧.
  •  تبدأ امتحانات الصف الثاني بكالوريا 2027 من ١٢ يونيو ٢٠٢٧ وحتى ٢٢ يونيو ٢٠٢٧.
  •  بدء امتحانات الثانوية العامة 2027 من ٢٦ يونيو ٢٠٢٧ وحتى ٢١ يوليو ٢٠٢٧.
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