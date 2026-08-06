موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس ..متى يعود الطلاب للفصول؟

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 للمدارس ، خبر يبحث عنه الطلاب وأولياء الأمور على مختلف محركات البحث على الانترنت

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في مصر .. حسمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي لها ، نافية وجود أي نية لتغييره أو تعديله أو تأجيله .

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس الحكومية

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة والمتفوقين واليابانية بحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسمياً ، سيكون يوم السبت الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت .

الدراسة في المدارس

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس الدولية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 للمدارس الدولية يختلف عن موعد المدارس الحكومية ، مشددة على بداية الدراسة في المدارس الدولية يوم ٦ سبتمبر ٢٠٢٦.





الدراسة في المدارس

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، يوم السبت الموافق ١٢ سبتمبر ٢٠٢٦ ليكون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ، أكدت الوزارة استمرار العام الدراسي الجديد 2027 حتى حتى الخميس ٢٤ يونيو ٢٠٢٧، بإجمالي ٣٩ أسبوعًا دراسيًا

خريطة العام الدراسي الجديد 2027