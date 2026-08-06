السيطرة على حريق غابات قرب لاهاي الهولندية بعد إخلاء فندق مجاور

اندلع حريق واسع في مناطق غابات وكثبان رملية على امتداد الساحل الهولندي، بعد ظهر الأربعاء، بالقرب من منطقة فاسينار السكنية الواقعة في محيط مدينة لاهاي، ما استدعى تدخلًا واسعًا من فرق الإطفاء للتعامل مع ألسنة اللهب والحد من انتشارها.

وأظهرت مقاطع مصورة جرى تداولها عبر الإنترنت تصاعد ألسنة لهب كبيرة وأعمدة كثيفة من الدخان في موقع الحريق، فيما دفعت السلطات بعدد من مركبات الإطفاء وأعداد كبيرة من رجال الإطفاء إلى المنطقة للسيطرة على النيران.

وأعلنت خدمة الإطفاء، مساء الأربعاء، تمكن فرقها من السيطرة على الحريق والحد من انتشاره، لكنها أوضحت أن عمليات التبريد وإخماد بؤر الاشتعال الصغيرة لا تزال مستمرة، تحسبًا لعودة النيران والبدء في الانتشار مجددًا بفعل الظروف المحيطة.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، جرى إخلاء فندق يقع بالقرب من موقع الحريق، قبل أن تسمح السلطات لاحقًا لنزلائه بالعودة بعد تراجع مستوى الخطر والسيطرة على النيران.

ولم تعلن السلطات الهولندية حتى الآن سبب اندلاع الحريق، فيما تستمر أعمال المتابعة للتأكد من عدم وجود بؤر أخرى قد تؤدي إلى تجدد الاشتعال.

وكانت خدمة الإطفاء قد أعلنت في وقت سابق رفع درجة الاستجابة للحادث، مع الدفع بعدد كبير من رجال الإطفاء والمركبات إلى موقع الحريق، في محاولة للسيطرة السريعة على النيران ومنع امتدادها إلى المناطق السكنية القريبة.

ويأتي الحريق في منطقة ساحلية تضم مساحات واسعة من الكثبان الرملية والغطاء النباتي، ما يجعل انتشار النيران تحديًا أمام فرق الإطفاء، خصوصًا في ظل إمكانية انتقالها بين المناطق الجافة بفعل الظروف الجوية.

وتواصل فرق الطوارئ مراقبة موقع الحريق بعد السيطرة عليه، مع التركيز على إخماد بؤر الاشتعال المتبقية والتأكد من استقرار الوضع، فيما لم ترد معلومات عن وقوع إصابات جراء الحادث حتى الآن.

