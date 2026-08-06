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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

احذروا ساعات الظهيرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال 5 أيام قادمة

حاله الطقس
حاله الطقس
باسنتي ناجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الجمعة 7 أغسطس وحتى الثلاثاء 11 أغسطس 2026، مشيرة إلى أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة رطبًا في الصباح الباكر، وحارًا إلى شديد الحرارة رطبًا نهارًا على أغلب الأنحاء، ومائلًا للحرارة رطبًا ليلًا، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة. 

الصفحة الرسمية لهيئة الارصاد الجويه 

وأوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد شبورة مائية من الساعة 4 حتى 8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا. 

كما تنشط الرياح على فترات متقطعة يومي الجمعة والسبت، بينما ترفع الرطوبة الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين 2 و4 درجات مئوية. 

وبحسب بيان الهيئة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة عظمى تتراوح بين 35 و37 درجة مئوية خلال الفترة، بينما تصل المحسوسة إلى 39 درجة يوم الثلاثاء، في حين تسجل جنوب الصعيد درجات حرارة عظمى بين 40 و42 درجة، مع درجات حرارة محسوسة تصل إلى 43 درجة.

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة خلال ساعات الظهيرة. 

حالة الطقس الخميس درجه حراره

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