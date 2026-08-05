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الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة.. حالة الطقس غدا الخميس
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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الأرصاد تعلن انكسار الموجة الحارة.. حالة الطقس غدا الخميس

حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا
رشا عوني

يهتم المواطنون بمعرفة حالة الطقس غداً وموعد انكسار الموجة الحارة خاصة بعد بدء شهر أغسطس المعروف بأيامه الساخنة، وقد أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غداً الخميس وموعد انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد منذ أسبوع، وكذلك درجات الحرارة المتوقعة على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غداً الخميس

من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى غدًا الخميس طقسًا حارًا رطبًا خلال ساعات النهار، مع أجواء أكثر اعتدالًا نسبيًا خلال الليل، وتبلغ درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية، بينما تصل درجة الحرارة المحسوسة إلى نحو 38 درجة بسبب ارتفاع نسب الرطوبة.

حار نهارًا معتدل ليلًا| حالة الطقس غدا الإثنين 25 مايو 2026 - بوابة الأهرام بيزنس

درجات الحرارة غداً الخميس
 

أما عن درجة الحرارة غدًا، تسجل درجات الحرارة غدًا الخميس مستويات مرتفعة على أغلب المناطق، حيث تبلغ العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 درجة مئوية، بينما تصل في السواحل الشمالية إلى 31 درجة، وفي شمال الصعيد إلى 37 درجة، وجنوب الصعيد إلى 42 درجة مئوية، مع ارتفاع الإحساس بالحرارة بسبب الرطوبة.

بداية انكسار الموجة الحارة

زفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشرى بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة بدء انكسار الموجة شديدة الحرارة التي ضربت البلاد مؤخرًا، مع توقعات بحدوث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته الفترة الماضية.

هل تستمر الموجة الحارة غداً؟

أوضحت الهيئة أن الطقس غدًا الخميس 6 أغسطس 2026 سيكون مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يسود طقس حار رطب إلى شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، لاسيما على مناطق جنوب البلاد، في حين يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الليل.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غداً - Al Qarar Al Masry

شبورة مائية

كما تتوقع الأرصاد ظهور شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما يستلزم توخي الحذر أثناء القيادة.

كما تنشط الرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء خلال الفترة من الخميس 6 أغسطس وحتى الأحد 9 أغسطس، وذلك على فترات متقطعة، بما يساعد على تحسن نسبي في الأجواء ببعض المناطق.

ارتفاع نسبة الرطوبة

وأشارت الأرصاد إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المسجلة في الظل، حيث يشعر المواطن بارتفاع الحرارة بقيم تتراوح ما بين درجتين و4 درجات مئوية عن درجات الحرارة المتوقعة.
 

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