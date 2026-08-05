هل انتهت موجة الطقس الحار؟.. الأرصاد الجوية تكشف التفاصيل

كشف محمود القياتي متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة وموعد انتهاء موجة الطقس الحار.

وقال محمود القياتي خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن هناك تحسن في درجات الحرارة منذ الأمس، حيث بدأت درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية.

وأضاف أصبح هناك تغير في طبقات الجو العليا، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 35 و36 درجة مئوية، متابعا: هناك نشاط للرياح أيضا يعمل على تلطيف الأجواء.

واسترسل: هناك استمرار في ارتفاع نسب الرطوبة، مشيرا إلى أن الشبورة المائية احيانا تكون كثيفة، وهناك ارتفاع طفيف في أمواج البحر المتوسط.

وشدد على ضرورة التزام المواطنين بتعليمات الأمن والسلامة على الشواطئ