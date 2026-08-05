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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الانضمام رسميا.. محمد صلاح يقرر تغيير رقم قميصه مع طرابزون التركي

محمد صلاح
محمد صلاح
عبدالله هشام

كشفت تقارير الصحف التركية عن تراجع محمد صلاح عن قرار ارتداء القميص رقم 11 مع فريق طرابزون التركي.

وحسب صحيفة الصباح التركية، فإن النادي طبع قميص رقم 11 الشهير خصيصًا لنجم طرابزون سبور، محمد صلاح، إلا أنه في اللحظات الأخيرة، رغب صلاح في ارتداء القميص رقم 10، الذي يرتديه مع المنتخب الوطني وتم منح صلاح القميص رقم 10.

محمد صلاح في طرابزون 

أعلن نادي طرابزون سبور التركي، رسميًا تعاقده مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التوصل إلى اتفاق نهائي بين جميع الأطراف، ليضع النادي حدًا لواحدة من أبرز صفقات الميركاتو.

وأكد النادي، في بيان رسمي، أن محمد صلاح سيصل إلى مطار أتاتورك بمدينة إسطنبول ظهر اليوم الأربعاء عبر طائرة خاصة، قبل أن يتوجه مساءً إلى مدينة طرابزون لاستكمال إجراءات انتقاله، تمهيدًا لتقديمه رسميًا أمام الجماهير.

وأوضح البيان، أن النادي سيكشف خلال الساعات المقبلة عن تفاصيل مراسم استقبال قائد منتخب مصر وبرنامج تقديمه عبر منصاته الرسمية.

كشفت تقارير صحفية تركية ، تفاصيل العقد الذي سيوقعه محمد صلاح مع طرابزون سبور، حيث يمتد التعاقد لمدة موسمين، مقابل 17 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى في كل موسم ضمن بنود إضافية، ليصل إجمالي قيمة العقد إلى 44 مليون يورو.

وأشارت التقارير، إلى أن صلاح سيحصل أيضًا على نسبة تتراوح بين 20 و25% من عائدات بيع القمصان الخاصة باسمه، وهو ما قد يرفع إجمالي العائد المالي للاعب إلى نحو 50 مليون يورو خلال مدة التعاقد.

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