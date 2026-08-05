ناقد: عمرو دياب راهن على الجرأة في «حبيتك»| خاص

أكد الناقد أمجد جمال أن ألبوم عمرو دياب "حبيتك" هو الأكثر حصولًا على الزخم الجماهيري خلال موسم الصيف.

وقال أمجد جمال، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»: “راهن عمرو دياب في ألبومه الجديد" حبيتك" على الخروج عن المألوف، والجرأة في اختيار الكلمات، واختار بعض الأغاني التي قد تكون كلماتها مختلفة وصادمة. وفي هذا الألبوم، انتصر للتراث الريفي، كما فعل في ألبومه السابق «ابتدينا»، ولكن بشكل أكثر جرأة”.

جدل:

وأضاف أمجد جمال: “قد يكون مستوى الألبوم الجديد أقل من الألبوم السابق، ولكنه بالتأكيد أكثر جرأة”.

واستكمل: “الجدل الذي حدث حول عدد من أغاني الألبوم استفاد منه عمرو دياب، ويُحسب له أنه يجدد باستمرار في قاموسه الغنائي، كما نجح في أن يكون حديث الساعة”.