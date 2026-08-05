لبحث التطورات في المنطقة.. رئيس وزراء وقائد جيش باكستان يزوران السعودية غداً

كشفت مصادر باكستانية ، أن رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير سيزوران السعودية غداً.

وذكرت المصادر، في تصريحاته لوسائل إعلام سعودية ، أن الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة، وسط متابعة لعدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها جهود التهدئة والأوضاع الأمنية، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الرياض وإسلام آباد.

وفي وقت سابق ، بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار، تطورات الأوضاع في المنطقة.

وجرى التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور، وبذل الجهود الرامية لخفض التصعيد واحتواء التوترات وضمان أمن وسلامة الممرات المائية في الخليج العربي والبحر الأحمر، بما يسهم في التوصل إلى حلول سلمية وشاملة تعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).