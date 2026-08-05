المقاولون العرب تقترب من تنفيذ سد كوتومبا بالتعاون مع الحكومة الغينية

قام المهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بزيارة إلى دولة غينيا على رأس وفد يضم المهندسة هبة أبو العلا نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس حسن حسون، عضو لجنة السياسات والمشرف على المشروعات بمنطقة الفرانكوفون وغرب ووسط أفريقيا بالشركة.

شملت فعاليات الزيارة لقاء أمادو أوري باه، رئيس وزراء جمهورية غينيا بوفد الشركة بتنسيق وحضور السفير محمد الحلواني، سفير جمهورية مصر العربية لدى غينيا، وغينيا بيساو، وبمشاركة عدد من أعضاء الحكومة الغينية.

وتناول اللقاء استعراض مجالات عمل شركة المقاولون العرب، وأبرز مشروعاتها وإنجازاتها في القارة الأفريقية، إلى جانب بحث آفاق التعاون مع جمهورية غينيا، التي تشهد حاليًا مرحلة واسعة من التحول وتحديث البنية التحتية بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات.

وأكد رئيس الوزراء الغيني على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وغينيا، مشددًا على أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية في تنفيذ المشروعات التنموية، خاصة في مجالات الطرق، ومشروعات النقل، والطاقة، والبنية التحتية، كما وجّه الوزراء المعنيين بتحديد المشروعات ذات الأولوية التي يمكن دراستها بالتعاون مع شركة المقاولون العرب، داعيًا إلى مواصلة التنسيق الفني مع الشركة لتحويل فرص التعاون إلى مشروعات على أرض الواقع.

فيما عبر المهندس أحمد العصار عن خالص الشكر والتقدير لدولة رئيس وزراء جمهورية غينيا، على ما بدر من اهتمام وتقدير خلال هذه الزيارة، وهو ما يعكس عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية وجمهورية غينيا، مؤكداً على رغبة الشركة في تعزيز الشراكة وحرصها على مد جسور التعاون مع جمهورية غينيا، ووضع خبرات وإمكانات شركة المقاولون العرب في خدمة خطط التنمية الطموحة التي تشهدها البلاد.

وخلال الزيارة استقبلت السيدة فاطمة كامارا، وزيرة الصيد البحري والاقتصاد البحري، وفد الشركة حيث تناول الاجتماع بحث فرص التعاون وآليات الشراكة، وخطط تطوير البنية التحتية لقطاع الثروة السمكية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد البحرية، ودعم الاقتصاد، وتحقيق التنمية المستدامة.

كما التقى وفد الشركة السيد فاسينيه سيلا، وزير البنية التحتية والأشغال العامة، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك، وبحث فرص للشراكة في مشروعات البنية التحتية، وأكد الوزير الغيني على ضرورة قيام الشركة بالمشاركة في العطاءات المستقبلية للمشروعات التي سيتم طرحها.

كما استقبل السيد جاوال ديالو، وزير النقل وفد الشركة حيث تمت مناقشة فرص التعاون في مجالات النقل، في ضوء التجربة المصرية في السنوات الأخيرة، ومشاركة الشركة في العديد من مشروعات النقل المتنوعة.

كما عقد وفد الشركة اجتماعا مع السيد لاي سيكو كامارا وزير الطاقة الغيني وتمت مناقشة إمكانيات التعاون مع الشركة ،كما ناقش وفد الشركة مع قيادات وزارة الطاقة العرض السابق تقديمه من تحالف شركتي المقاولون العرب- السويدي إليكتريك، بخصوص رغبة التحالف المصري فى تنفيذ سد كوتومبا وأسفرت المفاوضات عن موافقة الطرف الغيني على توقيع مذكرة تفاهم بخصوص المشروع.

وقد وجه المهندس أحمد العصار الشكر ل محمد الحلواني السفير المصري، وكذلك ناموري كامارا، المدير العام لهيئة تنمية غينيا (GDB) وفريق العمل التابع له على المجهود الضخم المبذول لتنسيق وترتيب فعاليات الزيارة .

وخلال اللقاء الختامي برئاسة دولة رئيس الوزراء الغيني وقع المهندس أحمد العصار، وكل من السيد لاي سيكو كامارا وزير الطاقة،والسيد فاسينيه سيلا وزير البنية التحتية الغينيين، بروتوكولات للتعاون مع شركة المقاولون العرب في مجالات مشروعات البنية التحتية والطاقة.

كما وقع المهندس أحمد العصار مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة الغينية وتحالف شركتي المقاولون العرب - السويدي إليكتريك، لتنفيذ سد كوتومبا بما يمثل استمرارية لنجاحات التحالف المصري بقيادة المقاولون العرب في مشروعات السدود المائية بإفريقيا.

وفي ختام الزيارة أشاد المسؤولون الغينيون بما تمتلكه شركة المقاولون العرب من خبرات واسعة في تنفيذ المشروعات الكبرى داخل أفريقيا وخارجها، مؤكدين أهمية الاستفادة من هذه الخبرات في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في غينيا، فيما أكدت الشركة استعدادها لتسخير إمكاناتها الفنية والهندسية لدعم خطط التنمية في غينيا، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.