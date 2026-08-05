مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام نجوم الدوري الكوري

يجلس النجم المصري عمر مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي خلال المواجهة الودية أمام فريق نجوم الدوري الكوري، والتي تقام اليوم الأربعاء، ضمن استعدادات الفريق الإنجليزي للموسم الجديد.

وتعد المباراة الظهور الأول لمرموش مع مانشستر سيتي خلال فترة الإعداد الصيفية، بعد انضمامه إلى معسكر الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم.

كما تشهد المباراة أول ظهور لمرموش تحت قيادة المدير الفني الإيطالي إنزو ماريسكا، الذي تولى تدريب مانشستر سيتي استعدادًا للموسم الجديد.

وكان مانشستر سيتي قد استهل مبارياته الودية بالتعادل بنتيجة 1-1 أمام إنتر ميلان في اللقاء الذي أقيم بمدينة هونج كونج، ضمن الجولة التحضيرية للفريق قبل انطلاق الموسم.