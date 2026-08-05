السكة الحديد تعلن تخفيض سرعات القطارات في الوجهين القبلي والبحري بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تزامنًا مع موجة الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة التي تشهدها العديد من دول العالم وامتدت آثارها إلى مصر، عن تخفيض سرعات القطارات في بعض مناطق الوجهين القبلي والبحري، كإجراء احترازي مؤقت يستهدف الحفاظ على كفاءة التشغيل وسلامة شبكة السكك الحديدية، وضمان أمن وسلامة جمهور الركاب، في ظل التأثيرات التي تفرضها درجات الحرارة المرتفعة على البنية التحتية للخطوط.

ويأتي ذلك في ضوء التأثيرات الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة على القضبان الحديدية، حيث تؤدي إلى زيادة الإجهادات الحرارية والتمدد داخل القضبان، الأمر الذي يستلزم تطبيق عدد من الإجراءات الوقائية لضمان استمرار التشغيل الآمن لحركة القطارات ، وذلك بتخفيض السرعات المقررة خلال ساعات الظهيرة وتكثيف أعمال المتابعة الميدانية لمراقبة لحالة السكة على مدار الساعة ، والاستعداد لدفع فرق الصيانة للتدخل الفوري حال رصد أي عارض يؤثر على سلامة التشغيل .

وتؤكد الهيئة حرصها علي تطبيق أعلي معايير السلامة المعتمدة حفاظاً علي أرواح المواطنين ، وأن هذه الإجراءات تتم بصورة مؤقتة على أن تعود السرعات التشغيلية إلى معدلاتها الطبيعية فور تحسن الأحوال الجوية علي مدار اليوم .

وتهيب الهيئة بالسادة الركاب تفهم تلك الاجراءات معربة عن اعتذارها عن أي تأخيرات محدودة لبعض الرحلات ، مؤكدة أن سلامة التشغيل تأتي دائمًا في مقدمة أولوياتها .