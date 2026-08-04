باكستان تؤكد التزامها بتعزيز التعاون مع إسبانيا في عدة مجالات

أكد وزير التخطيط و التنمية الباكستاني، أحسن إقبال، التزام بلاده بتوسيع نطاق التعاون مع إسبانيا في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال اجتماع إقبال بالسفير الإسباني لدى باكستان، كارلوس أراجون، في إسلام أباد، وفقا لما ذكره راديو باكستان اليوم /الثلاثاء/..ودعا إقبال إلى التعاون مع الجانب الإسباني في مجالات زراعة الزيتون، والأعمال التجارية الزراعية، والتكنولوجيا الزراعية، لاسيما في إقليمي بلوشستان وخيبر بختونخوا.

من جهته، أشاد السفير الإسباني بالجهود الدبلوماسية التي تبذلها باكستان لتعزيز الحوار و تخفيف التوترات الإقليمية، مشيرا إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم بشكل إيجابي في تعزيز السلام و الاستقرار الدوليين.