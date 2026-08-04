مفاجأة في أسعار الفاكهة اليوم .. قفزة مفاجئة في سعر البطيخ والعنب يتراجع

شهدت أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 تحركات متفاوتة، مع ارتفاع أسعار عدد كبير من الأصناف مقارنة بمستوياتها السابقة، بينما تراجعت أسعار بعض الفواكه، وسط استمرار التغيرات اليومية في أسعار المعروض بالأسواق.

وسجلت أسعار الفاكهة اليوم ارتفاعات ملحوظة في عدد من الأصناف، حيث ارتفع سعر اللارنج إلى 13.15 جنيه للكيلو بزيادة 4.55 جنيه، بينما صعد سعر البطيخ إلى 73.80 جنيه للواحدة، بزيادة 5.99 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم

سجل متوسط سعر كيلو الموز البلدي 37.28 جنيه، بزيادة 1.22 جنيه، بينما بلغ سعر التفاح المحلي 56.84 جنيه للكيلو، مرتفعًا 0.82 جنيه.

وسجل الخوخ 61.16 جنيه للكيلو، بزيادة 2.72 جنيه، في حين بلغ سعر البرقوق 69.75 جنيه للكيلو، بزيادة طفيفة بلغت 0.01 جنيه.

وبلغ متوسط سعر كيلو الموز المغربي 39.15 جنيه، بزيادة 0.89 جنيه، فيما سجل الموز المستورد 47.88 جنيه للكيلو، مرتفعًا 5.56 جنيه، ووصل سعر موز بيكو إلى 40.11 جنيه للكيلو، بزيادة 0.71 جنيه.

وسجل الكيوي 9.92 جنيه للواحدة، بزيادة 1.08 جنيه، بينما بلغ سعر كرتونة الكيوي 489.24 جنيه، بزيادة 68.54 جنيه.

وبلغ سعر الكنتالوب 24.83 جنيه للكيلو، بزيادة 1.45 جنيه، بينما سجل العنب المستورد متوسط سعر 65.09 جنيه للكيلو، مع تراجع 3.87 جنيه، وتراوح سعره بين 63.23 و67.40 جنيه.

ووصل سعر الجريب فروت إلى 31.26 جنيه للكيلو، بزيادة 4.51 جنيه، فيما سجل التين 52.93 جنيه للكيلو، مرتفعًا 1.01 جنيه.

وبلغ سعر التفاح جولدن 81.67 جنيه للكيلو، بزيادة 1.67 جنيه، بينما سجل بلح العجوة 56.06 جنيه للكيلو، مرتفعًا 2.61 جنيه.

وسجل الأناناس 110.69 جنيه للواحدة، بزيادة 5.69 جنيه، في حين بلغ متوسط سعر التفاح 87.19 جنيه للكيلو، بزيادة 2.76 جنيه، وتراوح سعره بين 82.79 و90.67 جنيه.

وفي المقابل، تراجع سعر العنب المستورد وجوز الهند مقارنة بمستوياتهما السابقة.