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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من الملاعب إلى موسوعة جينيس.. إسماعيل أحمد يخلد اسمه في تاريخ كرة السلة بعمر 49 عامًا .. إيه الحكاية

إسماعيل أحمد
إسماعيل أحمد
محمود أحمد

لم يكن تتويج نادي الرياضي اللبناني بلقب الدوري المحلي هو الحدث الوحيد الذي خطف الأضواء في نهائي البطولة إذ خطف الاسطورة المصرية فى كرة السلة إسماعيل أحمد المشهد بالكامل بعدما دخل موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية ليضيف إنجازًا تاريخيًا جديدًا إلى واحدة من أنجح المسيرات في تاريخ كرة السلة العربية.

وجاء تكريم النجم المصري المخضرم خلال استراحة المباراة السابعة والحاسمة من نهائي الدوري اللبناني بين الرياضي والحكمة حيث تسلم شهادة اعتماده رسميًا من موسوعة "جينيس" وسط احتفاء جماهيري كبير داخل الصالة.

إنجاز عالمي جديد

سجل إسماعيل أحمد اسمه في سجلات موسوعة "جينيس" بعدما أصبح أكبر لاعب كرة سلة عمرًا يحقق "ثلاثة أرقام مزدوجة" (Triple-Double) في مباراة رسمية وذلك بعمر 49 عامًا و243 يومًا.

ونشر اللاعب عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" صورة أثناء تسلمه شهادة الرقم القياسي وعلق عليها قائلاً: "أكبر لاعب كرة سلة سنًا يحقق ثلاثة أرقام مزدوجة بعمر 49 عامًا و243 يومًا".

وكان أحمد قد حقق هذا الإنجاز التاريخي يوم 24 مايو الماضي خلال مواجهة الرياضي أمام هومنتمن بيروت ليكسر الرقم القياسي العالمي ويؤكد أن العمر لا يقف حائلًا أمام استمرار التألق في الملاعب.

تتويج جديد للرياضي اللبناني

تزامن التكريم مع ليلة مثالية لفريق الرياضي الذي نجح في حسم لقب الدوري اللبناني بعد فوزه الكبير على غريمه التقليدي الحكمة بنتيجة 100-79 في المباراة السابعة من السلسلة النهائية التي أقيمت بنظام "الأفضل في سبع مباريات".

وجاء اللقب ليؤكد هيمنة الرياضي على كرة السلة اللبنانية فيما كان إسماعيل أحمد أحد أبرز عناصر الفريق رغم اقترابه من عامه الخمسين ليواصل تقديم مستويات مميزة تؤكد قيمته الفنية وخبرته الكبيرة.

أسطورة عربية لا تتوقف

ويعد إسماعيل أحمد أحد أعظم لاعبي كرة السلة في تاريخ مصر والوطن العربي بعدما نجح في بناء مسيرة استثنائية امتدت لعقود جمع خلالها بين الإنجازات الفردية والجماعية.

وعلى مستوى الدوري اللبناني توج اللاعب باللقب 17 مرة بينها 16 بطولة بقميص الرياضي إضافة إلى لقب واحد مع هومنتمن ليصبح أحد أكثر اللاعبين تتويجًا في تاريخ المسابقة.

كما ترك بصمة واضحة في كرة السلة المصرية بعدما ساهم في قيادة الاتحاد السكندري للتتويج بلقب الدوري المصري ثلاث مرات قبل أن يخوض واحدة من أنجح تجارب الاحتراف الخارجي للاعب مصري في اللعبة.

نجاحات قارية مع الرياضي

ولم تتوقف إنجازات إسماعيل أحمد عند البطولات المحلية بل امتدت إلى المستوى القاري حيث قاد الرياضي اللبناني للتتويج ببطولة آسيا للأندية البطولة الأهم على مستوى القارة في مناسبتين عامي 2011 و2024.

وأكد اللاعب عبر تلك الإنجازات مكانته كأحد أبرز المحترفين العرب في تاريخ البطولة بعدما لعب دورًا محوريًا في تتويج الفريق اللبناني باللقب القاري مرتين.

إنجازات دولية بقميص منتخب مصر

وعلى الصعيد الدولي مثل إسماعيل أحمد منتخب مصر لسنوات طويلة وكان أحد أعمدة "الفراعنة" في البطولات القارية ونجح في التتويج بالميدالية البرونزية لبطولة أفريقيا مرتين ليضيف إنجازات دولية إلى سجله الحافل.

ويحظى اللاعب بمكانة خاصة داخل الوسط الرياضي المصري والعربي ليس فقط بسبب الألقاب التي حققها وإنما أيضًا لاستمراره في المنافسة بأعلى مستوى رغم تقدمه في العمر وهو ما تُوج أخيرًا باعتراف عالمي من موسوعة "جينيس".

ويمثل دخول إسماعيل أحمد موسوعة "جينيس" أكثر من مجرد رقم قياسي جديد إذ يعكس قيمة الاحتراف والانضباط والقدرة على الحفاظ على المستوى البدني والفني لسنوات طويلة في لعبة تتطلب مجهودًا بدنيًا هائلًا.

إسماعيل أحمد جينيس تاريخ كرة السلة العربية لقب الدوري اللبناني الدوري اللبناني كرة السلة المصرية الاتحاد السكندري منتخب مصر

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