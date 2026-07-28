رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: لا يوجد وباء عالمي جديد مثل كورونا وسلالة إيبولا الجديدة

أكد الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، أن العالم لا يواجه حاليًا وباءً عالميًا جديدًا يشبه فيروس كورونا، موضحًا أن السلالة الجديدة من فيروس إيبولا لا تنتقل عبر الهواء، وهو ما يقلل من سرعة انتشارها مقارنة بجائحة كوفيد-19.

وأوضح عودة، خلال لقاء على برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن هناك عددا من الإصابات تم رصدها في الكونغو والدول المجاورة، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الفيروس.

وأشار إلى أن فيروس إيبولا ينتقل في البداية من الحيوانات إلى الإنسان، خاصة من خلال خفافيش الفاكهة والحيوانات البرية المصابة، ثم ينتقل بين البشر عبر الاحتكاك المباشر أو ملامسة سوائل الجسم.

وحذر رئيس الرابطة الطبية الأوروبية من خطورة التعامل غير الآمن مع جثث المصابين بالفيروس، مؤكدًا أنها تعد من المصادر الرئيسية لنقل العدوى، وتحتاج إلى إجراءات احترازية صارمة.

وأضاف أن أعراض إيبولا في المراحل الأولى تتشابه بدرجة كبيرة مع أعراض الإنفلونزا، مثل ارتفاع درجة الحرارة وآلام العضلات والمفاصل، وهو ما قد يؤدي إلى تأخر اكتشاف الحالات، بينما قد تتطور الإصابة في المراحل المتقدمة إلى نزيف داخلي وخارجي وفشل في وظائف الكبد.

وأكد فؤاد عودة أن الوقاية تمثل الوسيلة الأهم حاليًا، خاصة مع عدم توفر لقاحات أو علاجات نوعية للسلالة الأخيرة، داعيًا إلى الالتزام بغسل اليدين وتجنب الأماكن غير الصحية، وإجراء الفحوصات الطبية فور الاشتباه في الإصابة.