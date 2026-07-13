أستاذ أوبئة: إيبولا ليس كورونا.. والتفشي في الكونغو فلا داعي للقلق في مصر

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ علم الأوبئة، أنه يوجد عندنا فى مصر لقاح مصرح به لفيروس إيبولا ولكنه لا يصلح للسلالة المنتشرة حاليًا، موضحًا أن اللقاح المتواجد حاليا مخصص لسلالة "زائير"، بينما التفشي الحالي ناتج عن لسلالة مختلفة، منوها أن منظمة الصحة العالمية أوصت بعدم استخدام هذا القاح لهذه السلالة.

وأضاف أستاذ علم الأوبئة خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج صباح الير يا مصر على الفضائية المصرية: أن لدينا ثلاثة لقاحات قيد التطوير للسلالة الحالية، كلها ما زالت في مراحل مبكرة، وأقرب هذه اللقاحات لن يدخل التجارب الأولية إلا بعد عدة أشهر، وحتى مع تسريع إجراءات التطوير كما حدث خلال جائحة كورونا، فمن المتوقع ألا يتوافر اللقاح قبل عام 2027، وقد تنتهى موجة التفشي الحالية قبل إتاحته.

وأشار أستاذ علم الأوبئة إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت اننا بحاجة إلى تمويل يقدر بـ320 مليار دولار للسيطرة على الوضع الحالي، منوها انه لو تم تطوير اللقاحات مبكرًا، مع توفير بنية تحتية أفضل ودعم أكبر لمواجهة الفيروسات في إفريقيا، لكان من الممكن الحد من الوفيات والتوصل إلى لقاح فعال في وقت مبكر.

وأشار الدكتور إسلام عنان الى أن من أكثر الشائعات انتشارًا على مواقع التواصل الاجتماعي هى تشبيه فيروس إيبولا بكورونا، وهذا غير صحيح فإيبولا ليس كورونا، إذ إنه فيروس قديم يظل تفشيه محليًا، فهو لا يزال فى مقاطعة إيتوري بالكونغو، ومن الصعب أن ينتشر خارجها.

ونوه إسلام عنان إلى أن الحالة التي تم رصدها في فرنسا كانت لشخص قادم من الكونغو، وليست نتيجة انتشار محلي للفيروس، وبالتالى فنحن ليس عندنا قلق كبير فى المنطقة بخصوص الفيروس.

وأكد “عنان” أن مصر والمنطقة لا تواجهان خطرًا حاليًا، فقد كانت أكبر موجة تفش لإيبولا عام 2006 ولم تسجل خلالها أي إصابة في دول شمال إفريقيا، بما فيها مصر.

وطمأن المواطنين قائلا: مصر تمتلك نظامًا قويًا للطب الوقائي والرصد الوبائي، مع تطبيق إجراءات دقيقة لفحص الموانئ والمسافرين في المطارات، وهو ما حال دون دخول العديد من الأمراض الوبائية إلى البلاد.

وشدد على أن ما يتم تداوله بشأن احتمال تكرار سيناريو الإغلاق الذي شهدته جائحة كورونا بسبب إيبولا غير صحيح، داعيًا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات.