عالم أوبئة: الحجم الحقيقي لتفشي إيبولا أكبر من المعلن..والتفشي لا يزال محدودًا بالكونغو

أطلق مسؤولون في منظمة الصحة العالمية تحذيرا جديدا بعدما اكشفوا أن الحجم الحقيقي لتفشي فيروس ايبولا في أجزاء من الكونغو من الممكن ان يكون أكبر بمرتين الى أربع مرات من الأرقام الرسمية وذلك مع استمرار ظهور إصابات جديدة اغلبها غير مرتبطة بحالات معروفة.

وقال الدكتور إسلام عنان أستاذ علم الأوبئة لتوضيح ذلك الأمر: أن منظمة الصحة العالمية قامت بعمل حسبة يبسيطة لتقدير حجم التفشي موضحة أنها ترصد حالة واحدة فقط من بين كل خمس حالات إصابة،فإذا كانت الأرقام الرسمية تتحدث عن 1700 إصابة، فمن المرجح أن يقترب العدد الحقيقي من 7000 حالة، وإذا كانت الوفيات المعلنة 600 وفاة، فقد يصل العدد الفعلي إلى 1700 لـ2000 وفاة.

وأوضح أن حجم التفشي يُقاس بمعامل الانتشار، فقد كان المصاب بفيروس كورونا، ينقل العدوى لـ3 أشحاص، وهو نفس الامر مع الشحص المصاب بفيروس إيبولا فمع بعض التفشيات ينقل العدوى إلى ثلاثة أشخاص ونصف، لذلك كان هناك محاولات للسيطرة على الوضع وخفض معدل الانتشار إلى شخص ونصف أو بحد أقصى شخصين، لأن ذلك سيساعد في السيطرة على التفشي وإنهائه بإجمالي يتراوح بين 5 و6 آلاف حالة.

وأِشار الى أن نسبة تفشي إيبولا محدودة حتى لو كانت نسبة الوفيات عالية، إذ أن نسبة الوفيات تصل لـ 25%

وطمأن المواطنين قائلا: لو قارنا بينه وبين الكوفيد فنسبة الانشار مختلفة حتى لو كان الوفيات اعلى، فنسبة الوفيات في كورونا كانت 1%، بينما تصل في إيبولا إلى 25%،لكن التفشي نفسه قليل فهو لم يخرج عن منطقة إيتوري بالكونغو.