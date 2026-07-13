كشف أثري جديد.. مدير آثار البر الغربي بالأقصر يكشف التفاصيل

قال الدكتور بهاء عبد الجابر، مدير آثار البر الغربي بالأقصر، إن المجلس الأعلى للآثار اكتشف مقبرة أثرية جديدة بمنطقة الأشراف تعود إلى عصر الرعامسة، ضمن مقابر النبلاء، مشيراً إلى أن الكشف يفتح المجال أمام المزيد من أعمال الحفائر في المنطقة التي تضم أكثر من 800 مقبرة.

وأوضح خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن عصر الرعامسة، الذي يشمل الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين، تميز بازدهار العمارة والفنون، وهو ما تعكسه المعابد والمقابر الأثرية في الأقصر، مؤكداً أن هذه الاكتشافات تسلط الضوء على عظمة الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف عبد الجابر أن البعثات المصرية والأجنبية تعمل بالتوازي في أعمال الكشف والترميم، لافتاً إلى أن البر الغربي بالأقصر يضم أكثر من 57 بعثة أثرية تواصل جهودها للحفاظ على التراث واكتشاف المزيد من الكنوز الأثرية.