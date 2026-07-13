ضبط 262 بطاقة تموينية داخل مخبز بلدي وأطنان أسمدة مدعمة بالأقصر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملة رقابية مكثفة على المخابز البلدية والأسواق بمركز أرمنت، أسفرت عن ضبط مخالفات تموينية متنوعة، أبرزها ضبط صاحب مخبز بلدي بحوزته 262 بطاقة تموينية، استخدمها بغرض الاستيلاء على الدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة، إلى جانب ضبط طن من الأسمدة الزراعية المدعمة قبل تهريبها وإعادة بيعها في السوق السوداء.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات قيادات وزارة التموين بضرورة تكثيف الرقابة على المخابز والأسواق، وإحكام السيطرة على منظومة الدعم وضبط المخالفات التموينية.

وقاد الحملة أحمد محمود ربيع مدير الرقابة التموينية، ومحمد عثمان أحمد كبير مفتشي المديرية، وشريف أحمد سعد المفتش بديوان عام المديرية، بالاشتراك مع إدارة تموين أرمنت.

وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط 262 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية المدعمة، بعدما تبين قيام صاحب المخبز بتجميعها لاستخدامها في الاستيلاء على الدعم بالمخالفة للقانون، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الحملة من ضبط طن من الأسمدة الزراعية المدعمة المحظور تداولها خارج الحيازات الزراعية، وذلك قبل تهريبها وإعادة طرحها في السوق السوداء، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية، حررت الحملة 7 مخالفات تموينية، شملت محضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين لعدم وجود سجل بالمخبز، وذلك في إطار استمرار الحملات اليومية لضبط المخالفات وضمان وصول الدعم لمستحقيه.