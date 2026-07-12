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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مديرية عمل الأقصر تكثف حملاتها التفتيشية لحماية 911 عاملا داخل 67 منشأة

مديرية عمل الأقصر تكثف حملاتها التفتيشية لحماية 911 عاملاً داخل 67 منشأة
مديرية عمل الأقصر تكثف حملاتها التفتيشية لحماية 911 عاملاً داخل 67 منشأة
شمس يونس
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تواصل مديرية العمل بمحافظة الأقصر تنفيذ حملاتها التفتيشية المكثفة على المنشآت بمختلف مراكز ومدن المحافظة، في إطار تنفيذ توجيهات حسن رداد إبراهيم وزير العمل، وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لدعم منظومة السلامة والصحة المهنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأكد محمود أحمد، وكيل وزارة العمل بالأقصر، أن المديرية نفذت خطة تفتيشية موسعة استهدفت مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، بهدف التأكد من التزام المنشآت بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة تحافظ على العاملين وتحد من المخاطر المهنية.

وأوضح أن الحملات شملت التفتيش على 67 منشأة يعمل بها 911 عاملاً، حيث جرى متابعة مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة، والتأكد من توافر وسائل الوقاية والسلامة داخل مواقع العمل.

وأضاف أن فرق التفتيش انتشرت بمراكز ومدن الأقصر، وأرمنت الحيط، وأرمنت الوابورات، وإسنا، والبغدادي، والبياضية، والعديسات، والرزيقات، لضمان وصول أعمال المتابعة إلى مختلف الأنشطة والمنشآت بالمحافظة.

وأشار إلى أن الحملات تضمنت المرور على عدد من الفنادق العائمة للتأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية حفاظاً على العاملين والنزلاء، كما شملت عدداً من الجهات الخدمية، من بينها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والشركة المصرية للاتصالات، وهندسة الكهرباء، والبنك الأهلي المصري.

وامتدت أعمال التفتيش كذلك إلى المنشآت المتوسطة والصغيرة، ومنها ورش النجارة واللحام، ومحطات تموين السيارات، والمخابز البلدية، والمطاحن، والمحلات التجارية، للتأكد من استيفائها لاشتراطات السلامة والوقاية من المخاطر.

وأوضح وكيل الوزارة أن مهام مفتشي السلامة والصحة المهنية تضمنت تنفيذ الزيارات الدورية، وإعادة التفتيش لمتابعة إزالة الملاحظات السابقة، وفحص الشكاوى الواردة إلى المديرية، والمشاركة في اجتماعات لجان السلامة والصحة المهنية بالمنشآت الكبرى، بما يسهم في تعزيز الالتزام بالإجراءات الوقائية ونشر ثقافة السلامة داخل بيئة العمل.

وأكد محمود أحمد استمرار الحملات التفتيشية بشكل منتظم، مشيراً إلى أن دور المديرية لا يقتصر على ضبط المخالفات، بل يشمل أيضاً تقديم الدعم الفني والإرشادي لأصحاب المنشآت والعاملين، بما يعزز ثقافة السلامة والصحة المهنية، ويرفع معدلات الإنتاج، ويوفر بيئة عمل آمنة ومستقرة.

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