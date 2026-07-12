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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحف الأقصر يطلق أنشطته الصيفية بورشة "الزينة والحُلي في مصر القديمة"

متحف الأقصر للفن المصري القديم
متحف الأقصر للفن المصري القديم
محمد الاسكندرانى
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

نظم متحف الأقصر للفن المصري القديم، أولى فعاليات الأنشطة الصيفية،بورشة بعنوان “الزينة والحُلي في مصر القديمة” وذلك في إطار فعاليته على مدار العام.

متحف الأقصر للفن المصري القديم


قالت إدارة متحف الأقصر للفن المصري القديم، أن فعاليات الورشة بدأت بحلقة حكي وشرح مبسط تناولت الزينة والحُلي عند المصري القديم، حيث تعرّف الأطفال على أنواع الحُلي وأدوات الزينة، مثل التيجان والكحل والأزياء، واستخداماتها وطرق صناعتها، ودورها في الحياة اليومية.


أشارت إلى عرض مجموعة من الصور التي توضح نماذج من الحُلي القديمة ومقارنتها ببعض أشكال الحُلي الحديثة، في إطار يربط بين الماضي والحاضر.


واختُتمت الفعالية بورشة فنية تفاعلية، قام خلالها الأطفال بتصميم وتلوين نماذج مستوحاة من الزينة والحُلي في مصر القديمة، في أجواء جمعت بين التعلم والإبداع، وأسهمت في تعزيز ارتباطهم بالحضارة المصرية القديمة.
ويعتبر متحف الأقصر من اجمل المتاحف المصرية لوقوعه على الضفة الشرقية لنهر النيل فهو يزين كورنيش النيل في وسط محافظة الأقصر.


يتكون المتحف من 5 قاعات للعرض وهم القاعة الأولى الاساسية ، وقاعة سوبك، وقاعة الخبيئة، وقاعة الدور العلوي، وقاعة مجد طيبة العسكري والتقني كما يعرض 3000 قطعة اثرية ويحتوي على مثلهم محفوظين داخل المخازن المتحفية به.

ومن أهم القطع المعروضة بالمتحف تمثال من الشست الأخضر يصور الملك تحتمس الثالث وهو شاب، وتمثال فريد من المرمر للملك أمنحتب الثالث مع الإله سوبك، وتمثال من حجر الكوارتز للملك أمنحتب الثالث واقفًا، ولوحة رائعة للملك كاموس، وتعد من الآثار النادرة التي يزخر بها المتحف، ومومياء الملك أحمس الأول مؤسس الأسرة الثامنة عشر.

متحف الأقصر للفن المصري القديم متحف الأقصر للفن المصري متحف الأقصر للفن مصر القديمة الزينة والحُلي

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