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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بمحرك جديد.. لاندروفر تكشف عن ديفندر 2027 المتطورة | صور

ديفندر 2027
ديفندر 2027
كريم عاطف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعلنت لاندروفر عن تحديثات جديدة لسيارة ديفندر موديل 2027، تضمنت إطلاق فئة جديدة تحمل اسم Vertex، إلى جانب توسيع خيارات التخصيص وإجراء تعديلات ميكانيكية بارزة، أبرزها الاستغناء عن محرك البنزين رباعي الأسطوانات الذي كان يمثل الخيار الأساسي في السيارة.

وتواصل ديفندر الحفاظ على مكانتها كأحد أكثر طرازات جاكوار لاندروفر مبيعا على مستوى العالم، مستفيدة من تنوع فئاتها وقدراتها العالية على القيادة داخل المدن وخارج الطرق الممهدة.

وشهد ديفندر موديل 2027 تغيير مهم في منظومة الدفع، حيث قررت الشركة إلغاء محرك البنزين التيربو سعة 2.0 لتر ذي الأربع أسطوانات بقوة 296 حصانا، ليصبح المحرك القياسي الجديد سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر تيربو، والذي يولد القوة نفسها البالغة 296 حصانا، مع عزم دوران يصل إلى 469 نيوتن متر.

وتستمر النسخة الأعلى أداء من المحرك ذاته بقوة 395 حصانا، في حين يظل مستقبل محرك V8 سوبرتشارجر سعة 5.0 لتر غير محسوم، بعدما اختفى من الموقع الرسمي للشركة دون إعلان واضح بشأن إيقاف إنتاجه.

وتعد فئة Vertex أبرز إضافات التشكيلة الجديدة، إذ تستند إلى تجهيزات قريبة من فئة X، لكنها تتميز بلمسات تصميمية أكثر جرأة، تشمل صدامين أمامي وخلفي بتصميم محدث، مع طلاء الأجزاء السفلية بنفس لون الهيكل، وجناح خلفي، وخطافات سحب باللون الأصفر تتناغم مع ملاقط المكابح، إلى جانب عجلات جديدة قياس 22 بوصة.

كما وسعت لاندروفر خيارات المقصورة الداخلية، بإضافة ترتيب جديد للمقاعد في نسخة ديفندر 110 يتسع لستة ركاب، من خلال مقعدين منفصلين في الصف الثاني وصف ثالث يتسع لشخصين، ليصبح توزيع المقاعد 2+2+2 ويوفر مستوى أعلى من الراحة والمرونة.

وشملت التحديثات أيضا توسيع خيارات الألوان، مع إعادة اللون البرتقالي إلى قائمة الطلاء الخارجية، وإضافة لون أخضر جديد لفئة Octa، فضلا عن توفير طبقة حماية شفافة لامعة للهيكل، تمنح الطلاء مقاومة أكبر وتحافظ على مظهر السيارة لفترة أطول.     

لاندروفر ديفندر موديل 2027 Vertex ديفندر لاندروفر ديفندر

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