التعادل الإيجابي يحسم الوقت الأصلي بين النرويج وإنجلترا ويقودهما إلى الوقت الإضافي

اتجهت مواجهة النرويج وإنجلترا إلى خوض شوطين إضافيين، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، في المباراة المقامة على ملعب ميامي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة منذ دقائقها الأولى، حيث تبادل المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، مع محاولات هجومية متواصلة بحثًا عن التقدم، وسط حضور جماهيري كبير أضفى أجواءً مميزة على اللقاء.

وكان منتخب النرويج هو الطرف المبادر بالتسجيل، بعدما أحرز أندرياس شيلدروب الهدف الأول في الدقيقة السادسة والثلاثين، إثر تسديدة قوية باغتت الحارس جوردان بيكفورد، لتسكن الشباك معلنة تقدم المنتخب النرويجي.

وحاول المنتخب الإنجليزي العودة إلى المباراة قبل نهاية الشوط الأول، ونجح بالفعل في إدراك التعادل خلال الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، عندما سجل جود بيلينجهام هدفًا رائعًا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعد تسديدة متقنة استقرت على يسار حارس مرمى النرويج، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني، ارتفع إيقاع المباراة بشكل ملحوظ، وكثف المنتخبان من محاولاتهما الهجومية لحسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، إلا أن التنظيم الدفاعي وتألق حارسي المرمى حالا دون إضافة أهداف جديدة.

وشهدت الدقيقة السادسة والخمسون لحظة مثيرة، بعدما تمكن منتخب النرويج من هز الشباك للمرة الثانية عن طريق اللاعب هيجيم، لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة اللقطة، حيث تبين وجود خطأ ارتكبه المهاجم إيرلينج هالاند في بداية الهجمة، ليظل التعادل قائمًا.

ومع استمرار النتيجة على حالها حتى صافرة نهاية الوقت الأصلي، احتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين، في محاولة لحسم هوية المتأهل إلى الدور نصف النهائي، بينما يترقب عشاق كرة القدم نهاية واحدة من أكثر مباريات البطولة إثارة.



