قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل مباراة الأرجنتين وسويسرا في كأس العالم 2026
توفيت إحدى الصغيرات .. زوج يشعل النيران في زوجته وبناته الثلاثة في أسيوط
«جود بيلينجهام» يحصد جائزة رجل مباراة إنجلترا والنرويج في كأس العالم 2026
القيادة المركزية الأمريكية: قواتنا بدأت شن جولة ثالثة من الضربات العسكرية ضد إيران
دعاء لا يرد سائله .. ردّده عند حاجتك
اليوم آخر فرصة.. كيفية التقديم على السكن البديل للإيجار القديم؟
ثنائية «بيلينجهام» تقود إنجلترا لإنهاء رحلة منتخب النرويج والتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2026
7 نصائح تمنح سيارتك تشغيلاً آمناً وحماية من الأعطال المُفاجئة
جمال حمزة: منتخب مصر حقق «إعجازًا» في كأس العالم.. والاحتراف أولوية لأي لاعب
بعد إلغاء ركلة جزاء.. إنجلترا تقلب الطاولة على النرويج بهدف قاتل وتقترب من نصف نهائي المونديال
بينهما خريجة برنامج «المرأة تقود».. محافظ بني سويف ينعى طبيبتين بيطريتين توفيتا في حادث أليم | صور
منذ 2 مارس | حصيلة ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان .. 4322 شهيدًا و12210 مصابين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد إلغاء ركلة جزاء.. إنجلترا تقلب الطاولة على النرويج بهدف قاتل وتقترب من نصف نهائي المونديال

انجلترا والنرويج
انجلترا والنرويج
رباب الهواري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

اقترب منتخب إنجلترا من حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تقدم على نظيره النرويج بنتيجة 2-1 خلال المواجهة التي تجمع المنتخبين على ملعب “هارد روك” بمدينة ميامي الأمريكية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.


وجاء الهدف الثاني للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي الأول، بعدما أطلق مورجان روجرز تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، أخفق حارس مرمى النرويج في التعامل معها بالشكل المطلوب، لترتد الكرة أمام جود بيلينجهام الذي استغل الفرصة سريعًا وأسكنها الشباك، مانحًا منتخب بلاده أفضلية ثمينة في توقيت حاسم من اللقاء.
وشهدت الدقيقة التاسعة من الوقت الإضافي الأول احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب الإنجليزي بعد تدخل من أحد مدافعي النرويج ضد جيد سبينس داخل منطقة الجزاء، إلا أن حكم المباراة قرر مراجعة اللعبة عبر تقنية حكم الفيديو المساعد، قبل أن يتراجع عن قراره ويلغي ركلة الجزاء، لتستمر المباراة دون تغيير في النتيجة.
وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، بعدما قدم الطرفان مواجهة قوية ومتكافئة اتسمت بالإثارة والندية، ليحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين من أجل حسم هوية المتأهل إلى الدور نصف النهائي.
وتواصل إنجلترا ضغطها من أجل تعزيز تقدمها وتأمين بطاقة العبور، في المقابل يحاول المنتخب النرويجي العودة سريعًا إلى أجواء اللقاء وإدراك التعادل قبل نهاية الوقت الإضافي، في مباراة لا تزال مفتوحة على جميع الاحتمالات، وسط صراع قوي بين المنتخبين لحجز مقعد بين الأربعة الكبار في المونديا

انجلترا النرويج اخبار الرياضة كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

طلعت مصطفى

مكافاة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى لعامل ديليفري الرحاب

أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم السبت 11 يوليو 2026

بعد صعود عيار 21 و24.. أسعار السبائك والجنيه الذهب في مصر اليوم

إنفانتينو

ستبقى لفترة طويلة.. إنفانتينو يوجه رسالة مؤثرة لمنتخب مصر بعد كأس العالم

فاتورة الكهرباء لشهر يوليو

غرامة 7%.. سدد فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026 قبل هذا الموعد

منتخب مصر

بعد انجاز المونديال.. مباريات منتخب مصر في أول استحقاق رسمي

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي الأخير

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"أوعى تزعل يا صلاح".. الرئيس السيسي يمازح "الملك المصري" وشوبير ويوجه رسالة لـ 120 مليون مواطن

ترشيحاتنا

نقل المصاب للمستشفى

بسبب دعوى خلع .. مقتل سيدة وإصابة والدها على يد زوجها بملوي

المتهمين

خلافات على أولوية المرور.. القبض على سائقى نقل وتوكتوك في كفر الشبخ

الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل سير عربة كارو عكس الإتجاه في شمال سيناء

بالصور

جيب الغلابة.. أسعار هيونداي ماتريكس المستعملة في مصر

هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس

بمحرك جديد.. لاندروفر تكشف عن ديفندر 2027 المتطورة | صور

ديفندر 2027
ديفندر 2027
ديفندر 2027

روسيا تحتفل بأول زفاف لروبوتين على هيئة بشر.. وكلب آلي يلبسهما الأساور

أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.
أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.
أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.

نقيب الأطباء البيطريين السابق يكشف سر خروج الثعابين إلى شوارع ومنازل المواطنين

لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟
لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟
لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد