بعد إلغاء ركلة جزاء.. إنجلترا تقلب الطاولة على النرويج بهدف قاتل وتقترب من نصف نهائي المونديال

اقترب منتخب إنجلترا من حجز بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تقدم على نظيره النرويج بنتيجة 2-1 خلال المواجهة التي تجمع المنتخبين على ملعب “هارد روك” بمدينة ميامي الأمريكية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وجاء الهدف الثاني للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي الأول، بعدما أطلق مورجان روجرز تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، أخفق حارس مرمى النرويج في التعامل معها بالشكل المطلوب، لترتد الكرة أمام جود بيلينجهام الذي استغل الفرصة سريعًا وأسكنها الشباك، مانحًا منتخب بلاده أفضلية ثمينة في توقيت حاسم من اللقاء.

وشهدت الدقيقة التاسعة من الوقت الإضافي الأول احتساب ركلة جزاء لصالح المنتخب الإنجليزي بعد تدخل من أحد مدافعي النرويج ضد جيد سبينس داخل منطقة الجزاء، إلا أن حكم المباراة قرر مراجعة اللعبة عبر تقنية حكم الفيديو المساعد، قبل أن يتراجع عن قراره ويلغي ركلة الجزاء، لتستمر المباراة دون تغيير في النتيجة.

وكان الوقت الأصلي قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب، بعدما قدم الطرفان مواجهة قوية ومتكافئة اتسمت بالإثارة والندية، ليحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين من أجل حسم هوية المتأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتواصل إنجلترا ضغطها من أجل تعزيز تقدمها وتأمين بطاقة العبور، في المقابل يحاول المنتخب النرويجي العودة سريعًا إلى أجواء اللقاء وإدراك التعادل قبل نهاية الوقت الإضافي، في مباراة لا تزال مفتوحة على جميع الاحتمالات، وسط صراع قوي بين المنتخبين لحجز مقعد بين الأربعة الكبار في المونديا