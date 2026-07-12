«جود بيلينجهام» يحصد جائزة رجل مباراة إنجلترا والنرويج في كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الفائز بجائزة رجل مباراة إنجلترا والنرويج، في إطار مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، والتي انطلقت في منتصف الليل.



والتقى منتخب إنجلترا مع نظيره النرويج، وذلك على ملعب "ميامي"، ضمن مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2026.

وحسم المنتخب الإنجليزي التأهل لنصف نهائي كأس العالم 2026، بعد فوزه أمام النرويج بهدفين لهدف، حيث عاد بالنتيجة أمام خصمه.



وحصل على جائزة رجل مباراة إنجلترا والنرويج، جود بيلينجهام، وذلك بعد الأداء الذي قدمه خلال المواجهة.



كان منتخب النرويج قد تقدم بهدف أول عن طريق أندرياس شييلديروب، في الدقيقة 36، ثم أدرك جود بيلينجهام التعادل لإنجلترا قبل نهاية شوط المباراة الأول.

وامتدت المباراة للأشواط الإضافية، وتمكن بيلينجهام من تسجيل هدف الفوز والتأهل لإنجلترا أمام النرويج في الدقيقة 93 من اللقاء.