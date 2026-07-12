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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب منتخب إنجلترا: التأهل أسعدنا .. لكن الأداء لا يرقى للطموحات

انجلترا والنرويج
انجلترا والنرويج
رباب الهواري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد المدير الفني لمنتخب إنجلترا، توماس توخيل، أن تأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026 يمثل إنجازًا مهمًا، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الأداء الذي قدمه اللاعبون أمام منتخب النرويج لم يكن بالمستوى المطلوب، رغم تحقيق الفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف بعد عودة مثيرة في النتيجة.


 وأوضح توخيل عقب نهاية اللقاء أن المنتخب الإنجليزي جعل المباراة أكثر تعقيدًا مما ينبغي، مشيرًا إلى أن الفريق ارتكب العديد من الأخطاء الفنية التي أثرت على سير المواجهة، كما افتقد السرعة والدقة في فترات عديدة، وهو ما منح المنافس فرصة لفرض أسلوبه خلال أجزاء من اللقاء.

وأضاف المدرب الألماني أن التأهل إلى نصف النهائي أمر يدعو للسعادة، لكنه لا يشعر بالرضا الكامل عن مستوى الفريق، مؤكدًا أن الإنجاز لا يجب أن يحجب أوجه القصور التي ظهرت في المباراة، وأن المنتخب بحاجة إلى تحسين أدائه إذا أراد مواصلة المشوار نحو اللقب.

وعند سؤاله عن الحالة الذهنية للاعبين، أوضح توخيل أن المشكلة لا ترتبط بالعقلية، بل بجودة الأداء داخل الملعب، معتبرًا أن الحديث المتكرر عن العقلية أصبح مبالغًا فيه، بينما المطلوب هو تقديم كرة قدم أفضل والحد من الأخطاء الفنية.


 وأشاد توخيل بالدور الذي لعبه البدلاء، مؤكدًا أنهم منحوا الفريق دفعة قوية وساهموا في تغيير إيقاع المباراة تدريجيًا، وهو ما انعكس على النتيجة في النهاية، مشيرًا إلى أن جميع اللاعبين الذين شاركوا قدموا الإضافة المطلوبة في توقيت مهم.

كما خصّ المدرب لاعبه جود بيلينجهام بإشادة كبيرة، مؤكدًا أنه لا يحتاج إلى الكثير من الحديث، لأنه يثبت قيمته في كل مباراة، ويواصل تقديم مستويات تؤكد مكانته بين أفضل لاعبي العالم.

واختتم توخيل تصريحاته بالتأكيد على أن منتخب إنجلترا سيبدأ الاستعداد سريعًا لمواجهة الدور نصف النهائي أمام الفائز من لقاء الأرجنتين وسويسرا، مشددًا على ضرورة استغلال الأيام القليلة المقبلة لتصحيح الأخطاء ورفع مستوى الفريق، قبل الاحتفال بالتأهل والتركيز على الخطوة التالية في مشوار المونديال


 

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