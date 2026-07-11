مش هنشوفه تاني.. جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن حكم مباراة مصر والأرجنتين

أكد الكابتن جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، أن الحركة التي قام بها الكابتن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري، برفع شعار "لا للعنصرية"، تعد من المرات النادرة التي يقوم فيها مدرب بتنفيذ مثل هذه الإشارة داخل الملعب، مشيرًا إلى أن هذه الحركة تعكس شعوره بالتعرض للظلم والعنصرية.

وأضاف الحكم الدولي السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن الحكم كان يعلم أنه لم يتخذ القرارات الصحيحة، ولذلك لم يُشهر البطاقة الحمراء في وجه حسام حسن، واكتفى بالبطاقة الصفراء، وهو ما يدل على إدراكه أن قراراته لم تكن عادلة.

وأوضح أن حكم مباراة منتخب مصر والأرجنتين كان عليه أن يتحدث مع حسام حسن ويستمع إلى شكواه، كما كان يجب عليه الرجوع إلى تقنية الفار.



مش هنشوفه تاني

وأشار إلى أن مصر تقدمت بشكوى ضد الحكم، متوقعًا ألا يظهر مجددًا في كأس العالم “مش هنشوفه تاني”، حتى ولو كحكم رابع؛ بسبب الأخطاء التي شهدتها المباراة.

ولفت إلى أن شكوى المنتخب المصري جاءت من أجل إثبات الحقوق، مؤكدًا أن العديد من نجوم العالم تحدثوا عن العدالة التحكيمية وما شهدته مباراة منتخب مصر والأرجنتين.