رامي ربيعة يكشف سر رحيله عن الأهلي: لم أبحث عن المال.. وكل ما أردته التقدير

كشف رامي ربيعة، مدافع منتخب مصر، تفاصيل رحيله عن النادي الأهلي، مؤكدًا أن قراره لم يكن مدفوعًا بالرغبة في الحصول على مقابل مادي أكبر، وإنما جاء نتيجة شعوره بالحاجة إلى التقدير الذي يليق بما قدمه للفريق على مدار سنوات طويلة.

الدافع للاستمرار بأفضل مستوى

وأوضح ربيعة خلال ظهوره في برنامج «كلام الناس» مع الإعلامية ياسمين عز عبر قناة «MBC مصر» أن مسؤولي الأهلي كانوا يعتبرون أن العامين المقبلين قد يكونان آخر محطاته في الملاعب، وهو ما دفعه للمطالبة بعقد يعكس هذه الرؤية ويمنحه الدافع للاستمرار بأفضل مستوى.

وقال: «طالما النادي شايف إن دي آخر سنتين ليا، كنت أتمنى يكون فيه تقدير مادي يتناسب مع اللي قدمته، مش لأن هدفي الفلوس، لكن عشان يبقى عندي حافز أقدم كل اللي عندي داخل الملعب».

وأضاف أن البعض أساء تفسير موقفه، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بالطمع، وإنما يدخل في إطار التفاوض الطبيعي بين أي لاعب وناديه، مشيرًا إلى أنه كان ينتظر تقديرًا يتناسب مع مجهوده ومسيرته داخل القلعة الحمراء.

وشدد ربيعة على أن علاقته بالأهلي وانتماءه له لم يتأثرا بالرحيل، قائلًا: «أنا ما زلت منتميًا للنادي الأهلي، فهو المكان اللي صنع اسم رامي ربيعة، واللي ينسى ماضيه يبقى معندوش انتماء».

موقف جماهير الأهلي

كما أبدى تفهمه لموقف جماهير الأهلي وغضبها من قرار الرحيل، مؤكدًا أنه يحترم مشاعرهم، لكنه أوضح أنه لم ينتقل إلى أي نادٍ منافس، بل فضّل خوض تجربة احتراف خارج مصر.

وأوضح مدافع منتخب مصر أن العامل النفسي كان له دور كبير في اتخاذ قراره، مؤكدًا أن شعور اللاعب بالتقدير ينعكس بشكل مباشر على عطائه داخل الملعب، وقال: «الموضوع كان نفسي قبل أي حاجة، والفكرة كلها إنك تلاقي التقدير المناسب على قد تعبك ومجهودك».

وتحدث ربيعة أيضًا عن تجربته السابقة مع العين الإماراتي، مشيرًا إلى أنه تعرض آنذاك لانتقادات وهجوم كبير بسبب انتقاله، لكنه تعامل مع الأمر بهدوء.

وأكد في الوقت نفسه أنه لا يتخيل ارتداء قميص أي نادٍ داخل مصر غير الأهلي، قائلًا: «مستحيل ألعب لأي فريق في مصر غير النادي الأهلي».

واختتم تصريحاته بالإشادة بمنظومة العمل داخل الأهلي، مؤكدًا أن النادي يوفر بيئة احترافية تضاهي أكبر الأندية الأوروبية، وأضاف: «الأهلي له فضل كبير عليّ، واتربيت فيه من وأنا ناشئ، والتعامل داخله احترافي جدًا، وده يخلي أي لاعب يتمسك بالمكان، وعشان كده رحيلي عمره ما كان بسبب الفلوس، لكنه كان بحثًا عن التقدير».