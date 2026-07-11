وزير البترول : فيلوكس-1X .. أعمق بئر بحرية في المنطقة بعمق مستهدف يبلغ 6000 متر

في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتعظيم إنتاج الغاز الطبيعي، تفقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على متن سفينة الحفر “ستينا آيس ماكس”، أعمال حفر البئر الاستكشافية “فيلوكس-1X”، التي تنفذها شركة شل العالمية بمنطقة شمال كليوباترا بحوض هيرودوتس في البحر المتوسط مع شركائها شيفرون وقطر للطاقة الجار استكمال إجراءات دخولها كشريك بالمنطقة وثروة للبترول.

واطلع الوزير، خلال الجولة التي رافقه فيها قيادات الوزارة وشركة شل، على سير أعمال الحفر التي تستهدف الوصول إلى عمق نحو 6000 متر، لتصبح أعمق بئر بحرية يتم حفرها في المنطقة، بما يعكس التطور التكنولوجي الذي تشهده أنشطة الاستكشاف في مصر.

وأكد الوزير أن بئر “فيلوكس-1X” تقع في منطقة بكر لم يسبق إجراء أي أعمال حفر استكشافي بها، وهو ما يمنحها أهمية كبيرة، إذ ستوفر بيانات جيولوجية ، تفتح آفاقًا جديدة أمام عمليات البحث والاستكشاف، وتعزز جاذبية المنطقة أمام الشركات العالمية للإستثمار في البحث عن الغاز ، ويزيد فرص تحقيق اكتشافات جديدة تدعم احتياطيات وإنتاج مصر من الغاز .

وأشاد الوزير بالتزام شركة شل بتنفيذ برنامجها الطموح لحفر الآبار في مصر خلال عام 2026، موضحًا أن “فيلوكس-1X” تمثل البئر الرابعة ضمن البرنامج الذي انطلق في فبراير الماضي، مشيرًا إلى نجاح التعاون بين شل ووزارة البترول والثروة المعدنية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) في تطبيق نموذج متكامل أسهم في تحقيق خفض جيد بتكلفة حفر البئر من خلال الاستفادة من أفضل الممارسات والنماذج العالمية، بما يعزز كفاءة التنفيذ ويرفع الجدوى الاقتصادية لمشروعات الاستكشاف.

كما استعرض الوزير نتائج برنامج شل للحفر، والذي شهد الانتهاء من حفر وإكمال البئرين “مينا غرب-1” و“مينا غرب-2” ضمن مشروع تنمية حقل مينا غرب بمنطقة شمال شرق العامرية، باستثمارات مشتركة بين شل وشريكتها كوفبيك الكويتية، تمهيدًا لبدء الإنتاج من الحقل بنهاية عام 2026، وأظهرت اختبارات الإنتاج التي أُجريت عقب استكمال أعمال الحفر والتجهيزات الفنية وقبل انتقال سفينة الحفر إلى الموقع التالي نتائج ومؤشرات إنتاجية مبشرة.

كما تضمن البرنامج النجاح في حفر البئر الاستكشافية “سيريوس” بالمنطقة نفسها، بما يدعم جهود زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتعزيز معدلات الاستكشاف.

وخلال الزيارة، اطمأن الوزير على الالتزام الكامل بأعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وكفاءة تنفيذ العمليات البحرية، مؤكدًا أن سلامة العاملين تمثل أولوية مطلقة في جميع أنشطة قطاع البترول.



ورافق الوزير خلال الجولة السيدة داليا الجابري، رئيس شركة شل مصر، والسيد تشانا كوروكولاسوريا، المدير الإقليمي لشركة شيفرون مصر، والمهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والمهندس محمود ناجي، وكيل الوزارة والمشرف على السلامة والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، والدكتور محمد الباجوري رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة والمهندس إسحق سعد وكيل الوزارة للإنتاج.