وزير البترول يتوجه إلى الأردن غداً لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الغاز

يبدأ وزير البترول والثروة المعدنية ،المهندس كريم بدوي، غدا الأحد، زيارة تستمر لمدة يوم واحد إلى العاصمة الأردنية عمان، حيث يلتقي وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الغاز .

ومن المقرر أن تتناول المباحثات ملفات التعاون المشترك بين مصر والأردن، وسبل دعم التكامل في قطاع الغاز ، إلى جانب تعزيز الاستفادة من الخبرات المتبادلة بين الجانبين.

وتأتي زيارة الوزير في إطار العلاقات الأخوية والتنسيق المستمر بين القاهرة وعمان، خاصة في قطاع الغاز الذي يمثل أحد مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين.