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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البترول تتلقى 5013 شكوى خلال يونيو الماضي

وزارة البترول والثروة المعدنية
وزارة البترول والثروة المعدنية
أ ش أ
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تلقت وزارة البترول والثروة المعدنية حوالي 5013 شكوى وبلاغا خلال شهر يونيو الماضي، تمكنت من حسم أغلبها.

وذكرت الوزارة - عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك - أن الوزارة وشركاتها وهيئاتها التابعة تعاملت مع 5013 شكوى وبلاغًا خلال شهر يونيو، وتمكنت من حسم أغلبها، وذلك تعزيزًا للدور الحيوي لقطاع البترول في تأمين احتياجات الطاقة، وضمان استدامة الخدمات وتحقيق أعلى معايير السلامة.

وجاءت الوزارة على رأس قائمة الوزارات التي حققت معدلات إنجاز متميزة، واستجابات فعالة، إلى جانب وزارات الأوقاف، والتضامن الاجتماعي، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والسياحة والآثار، والصحة والسكان، والكهرباء والطاقة المتجددة، والداخلية، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتنمية المحلية والبيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وزارة البترول والثروة المعدنية احتياجات الطاقة معدلات إنجاز

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