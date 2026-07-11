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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رسميًا.. أتلتيكو مدريد يضم مورتن هيولماند حتى 2031

هيولماند
هيولماند
إسراء أشرف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

حسم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني واحدة من أبرز صفقاته الصيفية، بعدما أعلن التعاقد رسميًا مع لاعب الوسط الدنماركي مورتن هيولماند قادمًا من سبورتينج لشبونة، بعقد طويل الأمد يمتد حتى صيف عام 2031.

رسميًا.. أتلتيكو مدريد يضم مورتن هيولماند حتى 2031

وجاءت الصفقة ضمن تحركات إدارة "الروخي بلانكوس" لتدعيم الفريق بعناصر قادرة على دعم مشروع المدرب دييجو سيميوني، الذي يسعى إلى تعزيز خياراته في خط الوسط قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويُعد هيولماند من أبرز لاعبي الوسط في الكرة البرتغالية خلال المواسم الأخيرة، بعدما فرض نفسه كأحد الركائز الأساسية في سبورتينج لشبونة بفضل أدواره الدفاعية، وقدرته على افتكاك الكرة، إضافة إلى مساهمته في بناء الهجمات من الخلف.

وكان اللاعب قد أنهى جميع الإجراءات الطبية بنجاح، قبل توقيع العقود الرسمية مع النادي الإسباني، ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته داخل منافسات الدوري الإسباني.

ويعول الجهاز الفني لأتلتيكو مدريد على الإمكانيات التي يمتلكها الدولي الدنماركي، خاصة مع الخبرات التي اكتسبها سواء مع سبورتينج لشبونة أو منتخب الدنمارك، أملاً في أن يكون أحد العناصر المؤثرة في تشكيلة الفريق خلال السنوات المقبلة، مع استمرار سيميوني في إعادة تشكيل خط الوسط استعدادًا للاستحقاقات المحلية والأوروبية.

مارتن هيولماند هيولماند أتلتيكو مدريد الأتلتي ميركاتو 2026

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