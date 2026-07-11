قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة
بدءا من يوم 13 يوليو.. الداخلية تعلن مواعيد تقديم الطلبة الجدد بكلية الشرطة
التلفزيون الإيراني: مجتبى خامنئي سيوجه رسالة عن جنازة والده خلال ساعات
25 يوليو للحكم | حجز محاكمة عمرو أديب بتهمة سب وقذف مرتضى منصور
مدبولي يتابع جهود منظومة الشكاوى خلال يونيو الماضي ويشدد على التفاعل مع المواطنين
وزير المالية لفريق كول سنتر الضرائب: تلطفوا مع العملاء.. إحنا شغالين عندهم
بعد استقرار الأمواج.. شواطئ مرسى مطروح تستعيد الهدوء وتستقبل المصطافين
انطلاق الدراسة بـ10 من مدارس «أجرو المصرية الإيطالية» .. العام الدراسي المقبل
برلماني: منتخب مصر كسب احترام الجماهير ويستحق التكريم الرئاسي
خلال 63 يوماً.. مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة في عدد سكانها
معركة نسائية.. إصابة سيدتين وطفلة خلال مشاجرة بالطوب في قنا
طب وصيدلة وهندسة.. كل ما تريد معرفته عن جامعة كيان بالقوات المسلحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

رحيل حسام عبد المجيد.. ماذا سيخسر الزمالك بعد اقتراب مدافعه من الاحتراف الأوروبي؟

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد
محمود أحمد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تتجه الأنظار داخل نادي الزمالك إلى مستقبل المدافع الدولي حسام عبد المجيد بعدما اقترب اللاعب من خوض تجربة الاحتراف الأوروبي عبر بوابة نادي لودوجوريتس البلغاري في صفقة قد تمنح اللاعب خطوة مهمة في مسيرته لكنها في المقابل تفتح العديد من علامات الاستفهام حول تأثير رحيله على الفريق الأبيض قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتوصل الزمالك إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال اللاعب مقابل نحو 1.5 مليون يورو في انتظار إنهاء الإجراءات الرسمية لتصبح الصفقة واحدة من أبرز ملفات الميركاتو الصيفي داخل القلعة البيضاء.

ورغم المكاسب المالية المنتظرة فإن رحيل أحد أبرز عناصر الخط الخلفي يأتي في توقيت بالغ الحساسية خاصة في ظل استمرار أزمة إيقاف القيد وهو ما يحد من قدرة النادي على تعويض أي لاعب يغادر الفريق خلال الفترة الحالية.

أزمة التوقيت.. الرحيل قبل القدرة على التعويض

تكمن أكبر تحديات الزمالك في أن رحيل حسام عبد المجيد قد يحدث في وقت لا يملك فيه النادي حرية التعاقد مع بديل بسبب العقوبات المفروضة على القيد.

وبالتالي فإن الجهاز الفني سيكون مطالبًا بإعادة ترتيب أوراقه بالاعتماد على العناصر المتاحة فقط وهو ما قد يفرض تحديات كبيرة على مستوى الاستقرار الدفاعي خصوصًا مع ازدحام جدول المباريات المحلية والقارية في الموسم الجديد.

خسارة لاعب يمثل مستقبل الدفاع

لا يتعلق الأمر فقط برحيل لاعب أساسي بل بخسارة أحد أصغر عناصر الفريق وأكثرهم تطورًا خلال السنوات الأخيرة.

فحسام عبد المجيد نجح في فرض نفسه ضمن التشكيل الأساسي للزمالك كما اكتسب خبرات كبيرة من مشاركاته المحلية والقارية إضافة إلى ظهوره مع منتخب مصر ليصبح أحد أبرز المدافعين الواعدين في الكرة المصرية.

ويُنظر إلى اللاعب باعتباره مشروع قائد لخط دفاع الزمالك في السنوات المقبلة وهو ما يجعل تعويضه مهمة معقدة خاصة في ظل محدودية الخيارات المحلية في مركز قلب الدفاع.

سلاح الكرات الهوائية

يمثل حسام عبد المجيد أحد أهم عناصر الزمالك في التعامل مع الكرات الثابتة سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي.

فبفضل طوله وإجادته ألعاب الهواء لعب دورًا مؤثرًا في إبعاد العديد من الكرات الخطيرة عن مرمى فريقه كما شكل مصدر تهديد دائم داخل منطقة جزاء المنافسين خلال الضربات الركنية والكرات العرضية.

ورحيله قد يدفع الجهاز الفني لإعادة النظر في المنظومة الدفاعية بالكامل خاصة إذا لم يتوافر لاعب يمتلك المواصفات نفسها.

الجانب الفني يتجاوز الدفاع

ولا تتوقف أهمية حسام عبد المجيد عند أدواره الدفاعية فقط إذ يتميز اللاعب بالهدوء في بناء اللعب من الخلف إضافة إلى شخصيته داخل الملعب وهو ما منحه مكانة مهمة داخل الفريق رغم صغر سنه.

كما عرف عنه الالتزام التكتيكي والروح القتالية وهي عناصر يصعب تعويضها سريعًا خاصة في فريق يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين الشباب.

مخاوف من المستقبل

ورغم أن انتقال اللاعب سيكون إلى أحد الأندية الأوروبية فإن بعض التقارير أشارت إلى حرص الزمالك على تضمين بنود تحفظ حقوقه مستقبلًا خاصة في حال عودة اللاعب إلى الدوري المصري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رغبة النادي في الحفاظ على موقفه حال تلقي اللاعب عروضًا محلية مستقبلًا خصوصًا أن اللاعبين الذين ينجحون في تجارب الاحتراف الخارجي غالبًا ما يحظون باهتمام كبير عند العودة.

ولا يختلف كثيرون على أن احتراف حسام عبد المجيد يمثل خطوة إيجابية في مشواره الشخصي كما يعكس قدرة الزمالك على تصدير المواهب إلى الدوريات الأوروبية.

لكن في المقابل تفرض ظروف الفريق الحالية تساؤلات مشروعة حول مدى تأثير رحيل أحد أعمدة الدفاع في هذا التوقيت خاصة مع صعوبة تدعيم الصفوف بسبب أزمة القيد.

نادي الزمالك الزمالك حسام عبد المجيد الاحتراف الأوروبي لودوجوريتس البلغاري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

الأهلي

الكاف يحسم الجدل حول زيادة مقاعد الأندية المصرية بدوري أبطال أفريقيا

الإيجار القديم

تعديل قانون الإيجار القديم.. مقترح جديد يفاجئ الملاك والمستأجرين بخفض الزيادة السنوية

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل بعثة منتخب مصر في مدينة العلمين اليوم

أمريكا

منهم 4 بلاد عربية ..قرار عاجل بشأن مواطني 7 دول يعيشون في أمريكا

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية الآن

نجوم منتخب مصر

كله بيرقص ويغني.. نجوم منتخب مصر يشعلون أجواء العلمين الجديدة

ترشيحاتنا

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تسقط مروج الأدوات المحظورة عبر مواقع التواصل بالقليوبية

أرشيفية

سكب عليه البنزين.. شاب يشعل النيران لوالده بإحدى قرى الدقهلية

المتهمين

خلاف حول أولوية المرور.. الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهمين بمشاجرة بني سويف

بالصور

إزالة 99 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وداعًا حبيبة الملايين.. مجـ.زرة داخل فولكس فاجن والضحايا سيارات شهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ .. أطباء : خطأ في 4 حالات منتشرة

هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة
هل شرب الماء المثلج في الحر مضر؟ الحقيقة كاملة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد