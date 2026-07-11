رحيل حسام عبد المجيد.. ماذا سيخسر الزمالك بعد اقتراب مدافعه من الاحتراف الأوروبي؟

تتجه الأنظار داخل نادي الزمالك إلى مستقبل المدافع الدولي حسام عبد المجيد بعدما اقترب اللاعب من خوض تجربة الاحتراف الأوروبي عبر بوابة نادي لودوجوريتس البلغاري في صفقة قد تمنح اللاعب خطوة مهمة في مسيرته لكنها في المقابل تفتح العديد من علامات الاستفهام حول تأثير رحيله على الفريق الأبيض قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتوصل الزمالك إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال اللاعب مقابل نحو 1.5 مليون يورو في انتظار إنهاء الإجراءات الرسمية لتصبح الصفقة واحدة من أبرز ملفات الميركاتو الصيفي داخل القلعة البيضاء.

ورغم المكاسب المالية المنتظرة فإن رحيل أحد أبرز عناصر الخط الخلفي يأتي في توقيت بالغ الحساسية خاصة في ظل استمرار أزمة إيقاف القيد وهو ما يحد من قدرة النادي على تعويض أي لاعب يغادر الفريق خلال الفترة الحالية.

أزمة التوقيت.. الرحيل قبل القدرة على التعويض

تكمن أكبر تحديات الزمالك في أن رحيل حسام عبد المجيد قد يحدث في وقت لا يملك فيه النادي حرية التعاقد مع بديل بسبب العقوبات المفروضة على القيد.

وبالتالي فإن الجهاز الفني سيكون مطالبًا بإعادة ترتيب أوراقه بالاعتماد على العناصر المتاحة فقط وهو ما قد يفرض تحديات كبيرة على مستوى الاستقرار الدفاعي خصوصًا مع ازدحام جدول المباريات المحلية والقارية في الموسم الجديد.

خسارة لاعب يمثل مستقبل الدفاع

لا يتعلق الأمر فقط برحيل لاعب أساسي بل بخسارة أحد أصغر عناصر الفريق وأكثرهم تطورًا خلال السنوات الأخيرة.

فحسام عبد المجيد نجح في فرض نفسه ضمن التشكيل الأساسي للزمالك كما اكتسب خبرات كبيرة من مشاركاته المحلية والقارية إضافة إلى ظهوره مع منتخب مصر ليصبح أحد أبرز المدافعين الواعدين في الكرة المصرية.

ويُنظر إلى اللاعب باعتباره مشروع قائد لخط دفاع الزمالك في السنوات المقبلة وهو ما يجعل تعويضه مهمة معقدة خاصة في ظل محدودية الخيارات المحلية في مركز قلب الدفاع.

سلاح الكرات الهوائية

يمثل حسام عبد المجيد أحد أهم عناصر الزمالك في التعامل مع الكرات الثابتة سواء على المستوى الدفاعي أو الهجومي.

فبفضل طوله وإجادته ألعاب الهواء لعب دورًا مؤثرًا في إبعاد العديد من الكرات الخطيرة عن مرمى فريقه كما شكل مصدر تهديد دائم داخل منطقة جزاء المنافسين خلال الضربات الركنية والكرات العرضية.

ورحيله قد يدفع الجهاز الفني لإعادة النظر في المنظومة الدفاعية بالكامل خاصة إذا لم يتوافر لاعب يمتلك المواصفات نفسها.

الجانب الفني يتجاوز الدفاع

ولا تتوقف أهمية حسام عبد المجيد عند أدواره الدفاعية فقط إذ يتميز اللاعب بالهدوء في بناء اللعب من الخلف إضافة إلى شخصيته داخل الملعب وهو ما منحه مكانة مهمة داخل الفريق رغم صغر سنه.

كما عرف عنه الالتزام التكتيكي والروح القتالية وهي عناصر يصعب تعويضها سريعًا خاصة في فريق يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين الشباب.

مخاوف من المستقبل

ورغم أن انتقال اللاعب سيكون إلى أحد الأندية الأوروبية فإن بعض التقارير أشارت إلى حرص الزمالك على تضمين بنود تحفظ حقوقه مستقبلًا خاصة في حال عودة اللاعب إلى الدوري المصري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رغبة النادي في الحفاظ على موقفه حال تلقي اللاعب عروضًا محلية مستقبلًا خصوصًا أن اللاعبين الذين ينجحون في تجارب الاحتراف الخارجي غالبًا ما يحظون باهتمام كبير عند العودة.

ولا يختلف كثيرون على أن احتراف حسام عبد المجيد يمثل خطوة إيجابية في مشواره الشخصي كما يعكس قدرة الزمالك على تصدير المواهب إلى الدوريات الأوروبية.

لكن في المقابل تفرض ظروف الفريق الحالية تساؤلات مشروعة حول مدى تأثير رحيل أحد أعمدة الدفاع في هذا التوقيت خاصة مع صعوبة تدعيم الصفوف بسبب أزمة القيد.