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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مكافأة مالية كبيرة من فيفا للزمالك بعد كأس العالم 2026.. كم سيحصل؟

الزمالك
الزمالك
أحمد أيمن
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يستعد نادي الزمالك للحصول على دفعة مالية كبيرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في إطار برنامج تعويض الأندية التي سمحت بانضمام لاعبيها إلى المنتخبات الوطنية المشاركة في بطولة كأس العالم 2026. 

وتأتي المكافأة تقديرًا لدور الأندية في إتاحة لاعبيها للمشاركة في الحدث الكروي الأكبر على مستوى العالم.

برنامج تعويضات الفيفا للأندية 

يحرص الاتحاد الدولي لكرة القدم على تطبيق برنامج تعويض الأندية في كل نسخة من كأس العالم، بهدف تشجيعها على التعاون مع المنتخبات الوطنية وحماية مصالحها المالية عند غياب اللاعبين للمشاركة الدولية، خاصة مع تزايد عدد المباريات وطول مدة البطولات.

ويستند برنامج التعويضات الذي يقدمه "فيفا" إلى عدد الأيام التي يقضيها اللاعب مع منتخب بلاده منذ بداية فترة الإعداد وحتى نهاية مشواره في البطولة، حيث يتم احتساب مقابل مالي عن كل لاعب يتم استدعاؤه للمشاركة في كأس العالم، ثم يُحوَّل المبلغ إلى ناديه وفقًا للائحة المنظمة لهذا البرنامج.

واستفاد الزمالك من مشاركة لاعبيه مع المنتخب المصري في النسخة الحالية من كأس العالم، التي شهدت حضورًا تاريخيًا للفراعنة، وهو ما انعكس على قيمة التعويضات المنتظر وصولها إلى خزينة النادي. 

ويضم نادي الزمالك 3 لاعبين أساسيين شاركوا مع المنتخب المصري في مونديال 2026 وهم: المهدي سليمان، حسام عبد المجيد، وأحمد فتوح.

تم استدعاء هؤلاء اللاعبين للمشاركة في قائمة المنتخب المصري الأساسية ومثلوا الفراعنة مؤخرا في مشوارهم ببطولة كأس العالم.

كم تبلغ مكافأة الزمالك؟

بحسب التقديرات، ينتظر الزمالك الحصول على نحو 570 ألف دولار، أي ما يقارب 30 مليون جنيه مصري، نظير مشاركة ثلاثة من لاعبيه مع منتخب مصر خلال منافسات البطولة. 

ويُعد هذا المبلغ دفعة مالية مهمة للنادي في ظل سعيه لتعزيز موارده وتوفير الدعم اللازم لخططه الفنية والإدارية خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه العوائد في دعم الاستقرار المالي، إلى جانب المساعدة في تلبية بعض الالتزامات المتعلقة بالفريق الأول والاستعداد للموسم الجديد، خاصة حل أزمة القضايا المرفوعة ضد النادي.

وتأتي هذه المستحقات بالتزامن مع ارتفاع القيمة المالية الإجمالية التي خصصها "فيفا" للبطولة، سواء فيما يتعلق بجوائز المنتخبات أو برامج دعم الأندية، في إطار سياسة تستهدف تعزيز الاستفادة الاقتصادية لجميع الأطراف المشاركة في الحدث العالمي. 

كما رصد الاتحاد الدولي جوائز مالية قياسية للمنتخبات المشاركة، في النسخة الأكبر من كأس العالم، والتي تقام بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.

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