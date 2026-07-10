تألق مونديالي يفتح أبواب الليجا.. مصطفى شوبير على رادار أندية إسبانيا بعد كأس العالم 2026

لم يحتاج مصطفى شوبير إلى سنوات طويلة لإثبات نفسه على الساحة العالمية، فبضعة مباريات في كأس العالم 2026 كانت كافية ليخطف الأنظار ويضع اسمه على طاولة عدد من أندية الدوري الإسباني، فالحارس الشاب، الذي تألق بقميص منتخب مصر في أكبر محفل كروي، بات أحد أبرز الأسماء المرشحة لخوض تجربة الاحتراف الأوروبي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وجاء هذا الاهتمام بعد الأداء اللافت الذي قدمه شوبير في البطولة، حيث لعب دورًا رئيسيًا في المشوار التاريخي لـ"الفراعنة"، ونجح في فرض نفسه كأحد أفضل حراس المرمى في النسخة الحالية من كأس العالم.

مونديال استثنائي يصنع نجما جديدا

ساهم مصطفى شوبير في قيادة منتخب مصر إلى أحد أفضل إنجازاته في كأس العالم 2026، بعدما قدم مستويات مميزة أمام كبار منتخبات العالم، كان أبرزها مواجهة الأرجنتين في الأدوار الإقصائية.

ورغم خروج المنتخب المصري من البطولة أمام حامل اللقب في مباراة شهدت جدلا تحكيميا واسعا، فإن شوبير خرج أحد أكبر الرابحين، بعدما حظي بإشادة واسعة من وسائل الإعلام العالمية وخبراء اللعبة بفضل ردود فعله المميزة وثباته في أصعب اللحظات.

رقم تاريخي يعزز أسهم الحارس المصري

ولم يقتصر تألق شوبير على الأداء الفني فقط، بل دخل أيضا سجلات كأس العالم بعدما عادل الرقم القياسي لأكثر حراس المرمى تصديا لركلات الجزاء خلال نسخة واحدة من البطولة.

ونجح الحارس الدولي في التصدي لركلتي جزاء أمام الإيراني مهدي طارمي والأرجنتيني ليونيل ميسي، في إنجاز يعكس شخصيته القوية وقدرته على التألق تحت الضغط، وهو ما لفت أنظار كشافي الأندية الأوروبية.

الليجا تراقب و4 أندية تضع شوبير ضمن أولوياتها

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، يتقدمها موقع El Desmarque، دخل مصطفى شوبير دائرة اهتمام عدة أندية تنشط في الدوري الإسباني، تمهيدًا للتحرك لضمه خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ووضعت أندية فالنسيا وإشبيلية وجيرونا وراسينغ سانتاندير اسم الحارس المصري ضمن قائمة المرشحين لتدعيم مركز حراسة المرمى، بعد المستويات التي قدمها مع الأهلي ومنتخب مصر.

كما أشارت تقارير أخرى إلى أن خيتافي وألميريا يتابعان اللاعب أيضًا، في ظل اقتناع الأجهزة الفنية بإمكاناته، مع ترقب تحرك رسمي خلال الأسابيع المقبلة سواء بشكل مباشر أو عبر شركات تسويق اللاعبين.

الأهلي ينتظر العرض المناسب

ورغم تزايد الاهتمام الأوروبي، لم يتلق النادي الأهلي حتى الآن أي عرض رسمي للتخلي عن حارسه الدولي، إلا أن المؤشرات تؤكد أن اسمه بات حاضرًا بقوة على طاولات مسؤولي أكثر من نادٍ إسباني.

وتشير التقارير إلى أن إدارة الأهلي لا تمانع فكرة احتراف اللاعب، لكنها تتمسك بالحصول على مقابل مالي لا يقل عن خمسة ملايين دولار للموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الحالية، بما يتناسب مع قيمته الفنية وتطوره اللافت.

من القاهرة إلى الليجا.. هل تبدأ الرحلة الجديدة؟

وبات انتقال مصطفى شوبير إلى الدوري الإسباني احتمالا واقعيا أكثر من أي وقت مضى، بعدما تحول من حارس واعد داخل الدوري المصري إلى أحد أبرز اكتشافات كأس العالم 2026.

ومع استمرار تحركات الأندية الأوروبية في سوق الانتقالات، تبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل الحارس الدولي، الذي يقف على أعتاب أكبر خطوة في مسيرته الكروية، بين الاستمرار في حماية عرين الأهلي أو بدء مغامرة احترافية جديدة في ملاعب الليجا.