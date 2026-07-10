مصطفى شوبير يقترب من الاحتراف الخارجي بعرض مرتقب للأهلي

بدأت ملامح خطوة جديدة في مستقبل مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي، بعدما عقد جلسة خاصة مع أحد كبار وكلاء اللاعبين، الذي يمثل شركة متخصصة في تسويق اللاعبين، وذلك خلال تواجد بعثة الفريق في مقر إقامتها بالولايات المتحدة الأمريكية، لمناقشة إمكانية خوض تجربة احترافية خارج مصر خلال الفترة المقبلة.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول عرض احترافي وُصف بأنه مميز، حيث استعرض الوكيل تفاصيل المشروع الرياضي والمالي الخاص بالنادي الراغب في التعاقد مع الحارس، إلى جانب الخطوات المنتظرة لإتمام المفاوضات بشكل رسمي، في ظل الاهتمام المتزايد بضم شوبير بعد المستويات اللافتة التي قدمها خلال الفترة الماضية.

وبحسب المصادر داخل النادي الاهلي، فإن الوكيل يستعد لتقديم عرض رسمي إلى إدارة النادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل بدء المفاوضات بشكل رسمي، ودراسة جميع الجوانب المتعلقة بالصفقة، سواء من الناحية الفنية أو المالية، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل الحارس.

وكيل معروف داخل الأهلي

وأكدت المصادر أن الوكيل الذي عقد الجلسة مع مصطفى شوبير يتمتع بعلاقة قوية مع مسؤولي الأهلي، ويُعد من الأسماء المعروفة داخل النادي، وهو ما قد يسهم في تسهيل سير المفاوضات والوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف حال موافقة الإدارة على مناقشة العرض.

الأهلي يترقب القرار النهائي

ومن المنتظر أن تحسم إدارة الأهلي موقفها بعد وصول العرض الرسمي، حيث ستقوم بدراسة تفاصيله بما يتناسب مع احتياجات الفريق ورؤيته الفنية، خاصة أن مصطفى شوبير يُعد أحد العناصر المهمة في مركز حراسة المرمى، ويمثل مشروعًا واعدًا للمستقبل.

ويأتي هذا التحرك في وقت يحظى فيه الحارس باهتمام متزايد من أندية خارجية، بعد الأداء المميز الذي قدمه في الفترة الأخيرة، الأمر الذي جعله محل متابعة من شركات ووكلاء تسويق اللاعبين الباحثين عن المواهب القادرة على خوض تجربة الاحتراف، بينما يبقى القرار النهائي مرهونًا بموافقة الأهلي على العرض الرسمي المنتظر وصوله خلال الأيام المقبلة.