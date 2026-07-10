تطورات مفاوضات الأهلي لضم الجزائري بقرار.. وموقف دينامو زغرب

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي الأهلي دخل في مفاوضات قوية منذ أيام بالفعل مع الجزائري منصف بقرار مهاجم فريق دينامو زغرب الكرواتي.

وقال عبر برنامج مودرن سبورتس الذي يبث عبر قناة Modern Mti الفضائية: تواصلنا مع داريو داباك المدير الرياضي لنادي دينامو زغرب الكرواتي، والذي أكد بالفعل وصول عرض رسمي من الأهلي لضم اللاعب لكنه ليس كافيًا بالنسبة له.

وأضاف: المدير الرياضي للنادي الكرواتي أكد أنه يقدر الأهلي ويعرفه جيدًا، ولكن بقرار بالنسبة لهم هو أفضل مهاجم في الدوري الكرواتي، و- في حال عدم توافر عرض مناسب لن نوافق على رحيله وسيبقى هنا داخل النادي.

وتابع: تصريحات المدير الرياضي للنادي الكرواتي نوع من أنواع التفاوض، والجانب المالي لن يكون له تأثير على رغبة إدارة الأهلي في تدعيم صفوف الفريق، وياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي بالتأكيد سيكون له دور في تدعيم الصفقات.

وأوضح: دينامو زغرب يريد 4 مليون يورو، لبيع منصف بقرار للأهلي، ولا زالت المفاوضات مستمرة، والقصة قد تُحسم بشكل كبير لمصلحة القلعة الحمراء.

وأشار أمير هشام، إلى أن الأهلي يتفاوض مع بعض الأسماء لتدعيم خط الهجوم، ومحمد بانجورا مهاجم المولودية خارج الحسابات في التوقيت الحالي، كما أن هناك تراجع كبير بالنسبة لموقف الأردني علي علوان.