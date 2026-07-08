تقارير: مصطفى شوبير يخطف الأضواء من صلاح وميسي في كأس العالم

كشفت تقارير صحفية عن الدور البارز لـ مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر في مباراة الأرجنتين بكأس العالم 2026.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، فإن اللقاء الذي كان ينتظره الجميع كصراع بين ليونيل ميسي ومحمد صلاح؛ تحول تماماً ليصبح عرضاً استثنائياً بطله مصطفى شوبير؛ حيث نجح في سرقة الأضواء بتصديه التاريخي لركلة جزاء نفذها ميسي، إلى جانب سلسلة من التدخلات الحاسمة التي أبقت الفراعنة في أجواء المباراة.

مصر ضد الأرجنتين

وودع منتخب مصر بطولة كأس العالم من دور الـ 16 بعد الخسارة بثلاثية مقابل هدفين أمام الأرجنتين.