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وزير الاستثمار: نوفر التيسيرات اللازمة للمشروعات الجادة التي تضيف قيمة مضافة للاقتصاد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الاستثمار: نوفر التيسيرات اللازمة للمشروعات الجادة التي تضيف قيمة مضافة للاقتصاد

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الاجتماع
الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الاجتماع
علياء فوزى

 عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع قيادات شركة "جيانغسو تشانغهونغ" الصينية، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في تصميم وتصنيع وصيانة خطوط إنتاج السيارات والسكك الحديدية، وذلك لبحث إنشاء مشروع جديد لتصنيع معدات وخطوط إنتاج صناعة السيارات في السوق المصرية.

واستعرض الجانبان ملامح المشروع المقترح، الذي تستهدف الشركة تنفيذه باستثمارات أولية تبلغ نحو 20 مليون دولار، مع خطة للتوسع في المراحل اللاحقة، بما يسهم في توطين صناعة معدات وخطوط إنتاج السيارات، وتعزيز سلاسل الإمداد، وزيادة المكون المحلي، ودعم مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وزيادة الصادرات.

جذب الاستثمارات القائمة على القيمة المضافة

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات القائمة على القيمة المضافة والتكنولوجيا المتقدمة، وعلى رأسها صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، باعتبارها من القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية التنمية الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك مقومات تنافسية تؤهلها لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية، في ظل ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وموقع جغرافي متميز، وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب الحوافز الاستثمارية التي تتيحها الدولة، بما يعزز نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأضاف أن الوزارة تدرس بالتنسيق مع كافة الجهات ، تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإقامة المشروع في أقرب وقت، وعلى رأسها الارض والمرافق اللازمة، إلى جانب بحث أفضل آليات التعاون مع صندوق مصر السيادي، مؤكدًا التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة بما يضمن تنفيذ المشروع وفق الجداول الزمنية المستهدفة.

وأوضح الوزير أن المشروع يمثل قيمة مضافة لصناعة السيارات في مصر، من خلال توطين صناعة معدات وخطوط الإنتاج، ونقل التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز الشراكة مع المصنعين المحليين، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، وزيادة الصادرات، وخلق فرص عمل جديدة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تواصل العمل على جذب الاستثمارات التي تقدم حلولًا مبتكرة للتحديات الاقتصادية، وتسهم في تعميق الصناعة المحلية، وتعزيز سلاسل القيمة، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على الإنتاج والتصدير.

ومن جانبها، استعرضت الدكتورة إلين كيو، رئيس مجلس إدارة شركة جيانغسو تشانغهونغ، خبرات الشركة الممتدة لأكثر من 37 عامًا في تصميم وإنشاء خطوط إنتاج صناعة السيارات، مشيرة إلى تعاون الشركة مع عدد من كبرى شركات تصنيع السيارات العالمية، فضلًا عن تنفيذها عددًا من المشروعات داخل السوق المصرية.

وأكدت أن مصر تمثل سوقًا استراتيجية لصناعة السيارات في المنطقة، بفضل موقعها الجغرافي المتميز، وشبكة اتفاقياتها التجارية، وما توفره من فرص واعدة للتصنيع والتصدير، وهو ما يشجع الشركة على إقامة مصنع جديد لتصنيع معدات وخطوط إنتاج السيارات في مصر.

وأضافت أن المشروع يستهدف نقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم المصنعين المحليين، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب تدريب وتأهيل الكوادر المصرية، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات.

وتأسست شركة جيانغسو تشانغهونغ للمعدات الذكية المحدودة (Jiangsu Changhong Intelligent Equipment Co., Ltd.) عام 1989، وتعد إحدى الشركات الصينية الرائدة في مجال تصميم وإنشاء المصانع الذكية، وتصميم وتصنيع وتركيب وصيانة خطوط إنتاج اللحام والطلاء والتجميع لقطاعات السيارات والنقل بالسكك الحديدية والطيران، إلى جانب تقديم خدمات ما بعد البيع.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في مدينة يانتشنغ بمقاطعة جيانغسو الصينية على مساحة تقارب 330 فدانًا، وتضم ورشًا إنتاجية حديثة تبلغ مساحتها نحو 120 ألف متر مربع، إلى جانب مركز تكنولوجي متطور، ويعمل بها أكثر من 800 موظف.

كما تمتلك الشركة فروعًا وشركات تابعة في بكين وشنغهاي وووهان وتشانغتشو، إضافة إلى شركات تابعة في إيطاليا واليابان والهند وعدد من الدول الأخرى. 

وفي عام 2019 أنشأت شركة Fidia Automotive Engineering Systems Co., Ltd. بمدينة ميلانو الإيطالية لتوسيع نشاطها في السوق الأوروبية، وأصبحت موردًا لعدد من كبرى شركات صناعة السيارات العالمية، من بينها Volkswagen وBMW وFerrari وLamborghini وStellantis، بما يعكس مكانتها الدولية وخبراتها المتقدمة في مجال تصميم وتنفيذ خطوط إنتاج صناعة السيارات.

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